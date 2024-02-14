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Школьников второй смены перевели на дистанционку в Астане

Школьников второй смены перевели на дистанционку в Астане Фото: unsplash
В Астане 14 февраля 2024 года учеников второй смены перевели на дистанционное обучение. Причина – непогода, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в городском управлении образования.

"В связи с ухудшением погодных условий 14 февраля 2024 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что школьники из нескольких областей Казахстана переведены на дистанционку.

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