Школьников второй смены перевели на дистанционку в Астане
Фото: unsplash
В Астане 14 февраля 2024 года учеников второй смены перевели на дистанционное обучение. Причина – непогода, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказали в городском управлении образования.
"В связи с ухудшением погодных условий 14 февраля 2024 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что школьники из нескольких областей Казахстана переведены на дистанционку.
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