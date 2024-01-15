Куда обращаться алматинцам при просрочке по кредиту

О том, как урегулировать просроченную задолженность по микрокредитам и займам, рассказали жителям Алматы на брифинге в Региональной службе коммуникаций 15 января, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в РСК Алматы, на вопросы о процедурах банкротства, восстановления платежеспособности и урегулирования просроченной задолженности по займам алматинцам рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Александр Терентьев.

Представитель АРРФР отметил, что агентство регулярно проводит анализ обращений граждан, чтобы защитить права казахстанцев от недобросовестных действий со стороны финансовых организаций. Агентство часто сталкивается со случаями, когда кредиторы не принимают меры, чтобы урегулировать просроченную задолженность.

"В 2023 году агентство рассмотрело свыше 59,4 тыс. обращений от граждан и юридических лиц. Анализ обращений показывает, что большинство нарушений прав потребителей финансовых услуг – это непринятие кредиторами мер по урегулированию просроченной задолженности граждан: по банковским займам и микрокредитам (53% и 29%, соответственно). 19% обращений – по другим субъектам финансового рынка". Александр Терентьев

С начала 2023 года по выявленным нарушениям АРРФР оштрафовало финансовые учреждения на сумму около 189,9 млн тенге.

Александр Терентьев отметил, что для защиты прав потребителей финансовых услуг с 1 октября 2021 года действует единый законодательный порядок, по которому кредиторы должны урегулировать задолженность физлиц, не способных платить по своим займам. Банки и микрофинансовые организации (МФО) обязаны соблюдать этот порядок и принимать заявления должников на реструктуризацию.

"За 2022 год кредитные организации рассмотрели 708,7 тыс. заявлений заемщиков, из которых одобрили реструктуризацию 74,5% обратившимся – 527,8 тыс. заемщиков", – сказал Александр Терентьев.

Поэтому в случае просрочки по кредитам алматинцам рекомендовали обращаться в банки и МФО с заявлениями о реструктуризации. Александр Терентьев отметил, что кредитные организации размещают информацию о порядке реструктуризации займов и открывают горячие линии для консультаций. В случае нарушений жители города также могут обращаться в АРРФР.

Подробнее о том, как действовать в случае просрочки по кредиту, читайте здесь.