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Стоит ли казахстанцам ожидать дешевых кредитов с приходом иностранных банков

Стоит ли казахстанцам ожидать дешевых кредитов с приходом иностранных банков Фото: pixabay
Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в кулуарах парламента рассказала, стоит ли казахстанцам ожидать дешевых кредитов с приходом иностранных банков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана заявил, что проблема банковской сферы – высокая концентрация. По его данным, на сегодня в стране действует 21 банк.

"Для повышения конкуренции в данной сфере следует привлечь в страну три надежных зарубежных банка", – заявил Токаев. 

В этой связи в кулуарах Парламента журналисты поинтересовались, стоит ли казахстанцам ожидать дешевых кредитов, в том числе ипотечных, в случае прихода на рынок Казахстана иностранных банков.

"Даже если придет новый банк, он будет ориентироваться на базовую ставку, какая в стране складывается, на стоимость денег в экономике. Он будет ориентироваться. Ожидать, что если придет иностранный банк , и он начнет предлагать ресурсы по другим ставкам – это так не работает. Есть стоимость денег в экономике и они в любом случае будут ориентироваться на базовую ставку", – заявила глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

1 сентября Президент поручил привлечь в Казахстан три зарубежных банка.

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Мадина Мамырханова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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