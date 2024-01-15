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В Казахстане выросло число нуждающихся в трансплантации органов

В Казахстане выросло число нуждающихся в трансплантации органов Фото: pexels
Председатель правления ОФ "Қазақстан халқына" Болат Жамишев в СЦК рассказал, сколько человек в Казахстане нуждается в срочной трансплантации органов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Болат Жамишев указал на плачевное состояние трупного донорства в Казахстане.

"Врачи говорят, что не нужны никакие деньги фонда, нужно менять закон с тем, чтобы в нашей стране снова заработало трупное донорство. Мы провели соответствующую конференцию не так давно –  Минздрав ее инициировал. Совместно с Минздравом мы в этой конференции участвовали с тем, чтобы все-таки сподвигнуть и правительство, и общественность к изменению закона о трансплантации, о трупном донорстве, поскольку наша страна в этом плане скатилась в самый низ рейтинга и 4 тыс. человек нуждаются в пересадке органов, срочной пересадке органов", – заявил он. 

В целом, по его оценке, трупное донорство в Казахстане находится в удручающем состоянии.

"Мы подписали договор на поставку 304 пациентам роговицы из банка тканей и органов США, а 93 операции проведены, 100% приживаемость. И этот проект, вынужденный проект, только изменением закона можно было этот вопрос решить и все нуждающиеся могли бы эту роговицу получить, не обращаясь к США", – резюмировал Жамишев. 

12 апреля 2023 года на пленарном заседании Мажилиса депутат от партии Amanat Гульдара Нурумова предложила за материальную компенсацию на добровольной основе разрешить пересадку почек от неродственных доноров.

20 апреля главный трансплантолог Казахстана, председатель правления Национального научного центра хирургии имени Сызганова Болатбек Баймаханов считает, что предложение депутата идет в разрез с законами Казахстана. По его словам, в случае поддержки ее предложения, Казахстан может превратиться в международный хаб по продаже органов.

По данным директора Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг министерства здравоохранения Сауле Шайсултановы, в так называемом "листе ожидания" на сегодняшний день находятся 3 805 человек. Это люди, которые нуждаются в пересадке органов. 3 715 из них – это взрослые пациенты и 90 – дети.

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