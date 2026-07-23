#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
467.65
533.26
5.96
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
467.65
533.26
5.96
Общество

В Казахстане растет число нуждающихся в трансплантации пациентов

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, операция, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 15:54 Фото: primeminister.kz
Директор Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг Министерства здравоохранения РК Айдар Ситказинов рассказал о листе ожидания пациентов, нуждающихся в пересадке органов, передает корреспондент Zakon.kz.

В общей сложности число нуждающихся в трансплантации превышает 4 тыс. человек.

"В настоящее время в Казахстане трансплантации органов ожидают 4 739 пациентов. Большинству пациентов из листа ожидания необходима пересадка почки. Сегодня в трансплантации почки нуждаются 4 208 человек, печени – 293, сердца – 208, легких – 30, комплекса "сердце-легкие" – 5 человек", – сказал Айдар Ситказинов на брифинге в СЦК 23 июля 2026 года.

С каждым годом, по его словам, количество таких пациентов растет.

"Ежегодно число нуждающихся в трансплантации увеличивается. Поэтому развитие системы посмертного донорства остается одним из приоритетных направлений здравоохранения", – добавил Айдар Ситказинов.

О нуждающихся в пересадке органов детях читайте в материале.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Семья, родители, родитель, дети, ребенок
15:44, Сегодня
125 казахстанских детей нуждаются в пересадке органов
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача
15:31, Сегодня
Есть ли в Казахстане материальное вознаграждение за посмертное донорство
Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, операция, операционная, медицинские инструменты
16:12, 08 октября 2025
Тысячи казахстанцев ждут пересадки органов: согласие на донорство дали лишь 3% граждан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хамзат Чимаев
16:10, Сегодня
Масвидаль предложил неожиданного соперника Чимаеву для возвращения после фиаско Стрикленду
Норвегия пожалуется в ФИФА на Трампа из-за его вмешательства в дисквалификацию Балогуна
15:49, Сегодня
Норвегия пожалуется в ФИФА на Трампа из-за его вмешательства в дисквалификацию Балогуна
Казахстанка стала чемпионкой мира по стрельбе по движущейся мишени
15:34, Сегодня
Казахстанка стала чемпионкой мира по стрельбе по движущейся мишени
Тайсон Фьюри
15:17, Сегодня
"Как можно сравнивать их со мной?": Фьюри не признаёт новых чемпионов мира в тяжёлом весе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: