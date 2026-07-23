В Казахстане растет число нуждающихся в трансплантации пациентов

Директор Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг Министерства здравоохранения РК Айдар Ситказинов рассказал о листе ожидания пациентов, нуждающихся в пересадке органов, передает корреспондент Zakon.kz.

В общей сложности число нуждающихся в трансплантации превышает 4 тыс. человек.

"В настоящее время в Казахстане трансплантации органов ожидают 4 739 пациентов. Большинству пациентов из листа ожидания необходима пересадка почки. Сегодня в трансплантации почки нуждаются 4 208 человек, печени – 293, сердца – 208, легких – 30, комплекса "сердце-легкие" – 5 человек", – сказал Айдар Ситказинов на брифинге в СЦК 23 июля 2026 года.

С каждым годом, по его словам, количество таких пациентов растет.

"Ежегодно число нуждающихся в трансплантации увеличивается. Поэтому развитие системы посмертного донорства остается одним из приоритетных направлений здравоохранения", – добавил Айдар Ситказинов.

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