Ежегодно от рака шейки матки в Казахстане умирают 600 женщин

В Казахстане растет количество женщин с диагнозом "рак шейки матки", заявила главный внештатный онколог Министерства здравоохранения, глава "КазНИИ онкологии и радиологии" Диляра Кайдарова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Диляры Кайдаровой, в структуре онкопатологии среди женщин рак шейки матки занимает второе место, после рака молочной железы.

"В 2023 году рак шейки матки диагностировали у 2035 женщин. Умирает от этого заболевания 600 казахстанок каждый год. Пик заболеваемости приходится на возраст 40-44 года", – сообщила главный внештатный онколог Минздрава Диляра Кайдарова на пресс-конференции в Алматы.

Врач отметила, что рак шейки матки – одно из самых распространенных онкологических болезней у казахстанских женщин. При том, что это единственный вид рака, который можно предотвратить путем раннего выявления через скрининги и вакцинации от Вируса папилломы человека (ВПЧ), поскольку в большинстве случаев именно ВПЧ является причиной развития этого заболевания.

"Но у нас в стране идет постоянный прирост несмотря на то, что мы проводим скрининги с 2008 года. Ежегодно этот скрининг проходят более 1 млн женщин. Но, к сожалению, рак молодеет и многие женщины просто игнорируют эти скрининги", – заявила Диляра Кайдарова.

Ранее сообщалось, что на учете с диагнозом "онкология" числится более 127 тыс. казахстанцев, 12 тыс из них – дети. На первом месте по заболеваемости остается рак молочной железы, на втором – колоректальный рак, на третьем – рак легкого, после рак желудка и рак шейки матки.