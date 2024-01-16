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О разработчиках онлайн-платформы для подачи петиций рассказали в МЦРИАП

О разработчиках платформы для онлайн-петиций рассказали в МЦРИАП Фото: pixabay
Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов 16 января в Мажилисе рассказал, кто разрабатывает онлайн-платформу для подачи петиций в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Асет Турысов отметил, что онлайн-платформа для подачи петиций, согласно закону, должна быть готова к апрелю 2024 года. По его словам, сейчас ее подготовкой занимаются отечественные разработчики.

"Да, на базе нашего оператора АО "Национальные информационные технологии" делают. В соответствии с нормами, которые были приняты, предполагаем, что она будет в срок запущена", – сказал вице-министр.

12 декабря министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в кулуарах премии "Алтын Сапа" рассказал, когда начнет функционировать онлайн-платформа для подачи петиций.

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