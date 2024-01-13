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В Астане назвали места, организованные для крещенских купаний

Фото: wikimedia Фото: wikimedia
18-19 января во всех православных храмах Астаны пройдет празднование Крещения Господне - власти города рассказали, где и когда в столице можно окунуться в прорубь, сообщает Zakon.kz.

Праздник будет проходить во всех православных храмах города:

  • Успенском кафедральном соборе (ул. Куйши дина. 27)
  • Констатино-Еленинском храме (пр.Республики,12)
  • Храме преподобного Серафима Саровского (пр.Богенбай батыра. 8).

По рекомендации Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны, в связи с истончением льда, проруби для массовых купаний будут установлены на левом берегу реки Есиль, в районе набережной парка "Столичный" (возле центрального пляжа).

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Места для купаний станут доступными с 20:00 часов 18 января (после освящения воды) до 02:00 часов 19 января. Массовые купания будут продолжаться также с 8:00 утра 19 января до 23:00 19 января.

Обеспечивать безопасность жителей во время религиозной церемонии будет водно-спасательная служба ДЧС и сотрудники ДП Астаны. В местах крещенских купаний будут дежурить бригады скорой помощи.

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Призываем жителей и гостей столицы соблюдать меры безопасности и учитывать погодные условия при купании.

"Важно помнить о правилах безопасности и в отведенных для купаний местах: рядом с купелью должно стоять не больше 3 человек, нырять следует лишь под присмотром спасателей и медработников. Перед тем, как войти в воду, можно сделать разминку, которая поможет разогреться, после обряда следует растереть себя полотенцем, надеть теплые вещи и выпить горячий чай. Если во время купаний вы почувствовали какое-либо ухудшение состояния здоровья, следует немедленно обратиться к медикам, дежурящим на месте купаний", — рекомендуют специалисты.

Ранее врачи предупредили об опасности купания в ледяной воде на Крещение.

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