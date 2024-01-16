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Более тысячи нарушений в строительной сфере выявили в Алматы

Более тысячи нарушений в строительной сфере выявили в Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
Управление градостроительного контроля Алматы за прошедший год провело 1074 внеплановые проверки строительных объектов. Сотрудники ведомства выявили множество нарушений, и десятки построек теперь ждет снос, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Региональной службе коммуникаций Алматы 16 января, в 2023 году управление градостроительного контроля по итогам проверок выявило 1140 нарушений в сфере строительства. Внеплановые проверки проводили по жалобам алматинцев. По их результатам ведомство выписало 634 предписания.

Из-за особо грубых нарушений законодательства и строительных норм управление подало в суды 174 иска, из которых 81 удовлетворили, а остальные находятся на рассмотрении. В 86 случаях чиновники потребовали снести незаконные объекты, по 41 такому иску уже вынесены положительные решения. 22 здания, построенные с грубыми нарушениями, в 2023 году снесли. Остальные объекты по судебным решениям стоят в очереди на демонтаж.


"За некачественное строительство и организацию производства строительно-монтажных работ привлечены к ответственности 68 организаций", – подчеркнули в РСК.

Незаконное строительство и грубые нарушения при возведении различных зданий остаются проблемой для Алматы. В декабре 2023 года под снос отправили незаконно построенный жилой комплекс KHAN, который возводили без согласования проекта, авторского и технического надзоров, заключения экспертизы и уведомления о начале работ.

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