Требования к поставщикам услуг ОСМС ужесточили в Казахстане

В Министерстве здравоохранения заявили об усилении требования к поставщикам медицинских услуг в системе ОСМС в целях повышения качества медпомощи, прозрачности и эффективности расходования финансовых средств, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, в первую очередь, расширены требования к медицинским организациям перед включением в базу поставщиков медицинских услуг Фонда медицинского страхования.

"Это значит, что будет особенно строго проверяться наличие лицензии на медицинскую и фармацевтическую деятельность, на обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение, на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, наличие разрешительного документа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия", – рассказали в министерстве здравоохранения.

Также предусмотрено повышение ответственности местных исполнительных органов за утверждение коечного фонда в разрезе профилей коек в стационарных и стационарозамещающих условиях.

Для борьбы с недобросовестными поставщиками медуслуг расширены перечни причин, по которым расторгается контракт с медорганизацией и он исключается из базы поставщиков в системе ОСМС.

"В связи распространенной практикой передачи консультативно-диагностических услуг на исполнение или субподряд сторонним организациям, поставлены ряд ограничений. Если основной поставщик ФСМС не в состоянии обеспечить оказание полного перечня медуслуг согласно подписанному контракту, то пациент вынужден обращаться за консультацией профильных специалистов или обследованием в другие клиники, что затягивает сроки предоставления медпомощи и вызывает недовольство населения", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, ограничения коснулись участия в закупе мелких услуг субъектов ПМСП с численностью менее 1 500 человек. Теперь оказания услуг ПМСП в рамках ГОБМП допускаются организации с прикрепленным населением 3000 человек и выше.

В отношении работы дневных стационаров начали действовать стандарты, при которых стационарозамещающая помощь может быть оказана только при организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) стационарных условиях.

Ранее стало известно, сколько платить за ОСМС в 2024 году.