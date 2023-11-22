В Казахстане изменятся правила планирования объемов бесплатных медуслуг и в рамках ОСМС
Так, с 1 января 2024 года планируется ввести ряд новых норм.
В частности, вводится понятие "целевой взнос Фонду социального медицинского страхования" – безвозмездные и безвозвратные платежи из республиканского бюджета в Фонд социального медицинского страхования:
- для оплаты оказания услуг в рамках ГОБМП;
- в виде взносов государства на ОСМС за граждан, освобожденных от уплаты взносов в Фонд социального медицинского страхования, определенных законом об ОСМС;
- для оплаты услуг субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в системе ОСМС военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов.
Процесс планирования объемов медицинских услуг включает следующие этапы:
Местные органы государственного управления здравоохранением не позднее 15 февраля соответствующего года:
- формируют прогнозный объем медицинских услуг по видам, формам медицинской помощи, условиям ее оказания, видам медицинской деятельности в рамках ГОБМП и в системе ОСМС на планируемый трехлетний период с учетом потребности населения, инфраструктуры и кадрового обеспечения;
- вносят в филиал фонда прогнозную потребность объемов медицинских услуг по видам, формам медицинской помощи, условиям ее оказания, видам медицинской деятельности в рамках ГОБМП и в системе ОСМС.
Филиалы фонда в срок до 25 февраля года, предшествующего планируемому трехлетнему периоду, обеспечивают:
- рассмотрение и согласование с местными органами государственного управления здравоохранением прогнозного объема медицинских услуг по видам, формам медицинской помощи, условиям ее оказания, видам медицинской деятельности в рамках ГОБМП и в системе ОСМС на планируемый трехлетний период;
- формирование и предоставление в фонд заявки прогнозной потребности объемов медицинских услуг по видам, формам медицинской помощи, условиям ее оказания, видам медицинской деятельности в рамках ГОБМП и в системе ОСМС с соответствующим прогнозом объемов средств в рамках ГОБМП и прогнозного объема затрат в системе ОСМС на предстоящий трехлетний период.
В свою очередь Фонд в срок до 1 марта соответствующего года обеспечивает:
- рассмотрение и анализ полученных от филиалов фонда заявок прогнозной потребности объемов медицинских услуг по видам, формам медицинской помощи, условиям ее оказания, видам медицинской деятельности в рамках ГОБМП и в системе ОСМС на предмет обоснованности, соответствие приоритетам развития здравоохранения, целевым индикаторам, показателям результата отраженных в документах Системы государственного планирования и предложений уполномоченного органа;
- направление в уполномоченный орган расчета финансовой потребности на предстоящий трехлетний период для достижения целей и целевых индикаторов проекта бюджетной программы, направленной на предоставление целевого взноса.
Уполномоченный орган в срок до 1 мая текущего финансового года доводит лимиты средств, направленных на предоставление целевого взноса, и предложения Республиканской бюджетной комиссии к расчету финансовой потребности на предстоящий трехлетний период для достижения целей и целевых индикаторов проекта бюджетной программы, направленной на предоставление целевого взноса.
Фонд в срок до 5 мая текущего финансового года обеспечивает:
- доработку прогнозной потребности объемов медицинских услуг по видам, формам медицинской помощи, условиям ее оказания, видам медицинской деятельности в рамках ГОБМП;
- внесения в уполномоченный орган расчета финансовой потребности на предстоящий трехлетний период для достижения целей и целевых индикаторов проекта бюджетной программы, направленной на предоставление целевого взноса, в пределах доведенного лимита средств;
- в случае несоответствия представленной финансовой потребности доведенным уполномоченным органом лимитам средств направленным на предоставление целевого взноса, приоритетам развития здравоохранения, целевым индикаторам, показателям результата отраженных в документах Системы государственного планирования и предложениям уполномоченного органа, дорабатывает и представляет в течение семи рабочих дней со дня их доведения в уполномоченный орган.
Уполномоченный орган в срок до 5 сентября текущего финансового года направляет в Фонд лимиты средств, направленных на предоставление целевого взноса на трехлетний период в разрезе направлений расходов с приложением заключения Республиканской бюджетной комиссии по проектам бюджетных программ.
Фонд для формирования проекта плана закупа на предстоящий период в срок до 10 сентября текущего финансового года доводит до филиалов фонда лимиты средств на медицинскую помощь в рамках ГОБМП и в системе ОСМС в разрезе регионов.
Филиалы фонда в срок до 1 октября текущего финансового года направляют в фонд:
- доработанную и согласованную с управлениями здравоохранения прогнозную потребность населения в медицинской помощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС с соответствующим прогнозом объемов средств в рамках ГОБМП и в системе ОСМС на предстоящий период;
- утвержденную управлениями здравоохранения по согласованию с филиалами фонда коечную мощность по региону на предстоящий период в соответствии с прогнозной потребностью населения в медицинской помощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС.
После чего Фонд в срок до 1 ноября соответствующего года формирует и вносит в уполномоченный орган проект плана закупа на предстоящий финансовый год.
Также добавлен пункт по определению объемов средств в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, которые осуществляется на основе:
- доведенного лимита средств целевого взноса;
- прогнозного объема активов ОСМС на основе актуарных расчетов с учетом финансовой устойчивости системы ОСМС, в пределах ожидаемых или прогнозных сумм поступлений активов фонда, предназначенных для оплаты услуг субъектов здравоохранения в системе ОСМС, за минусом резерва фонда на покрытие непредвиденных расходов и установленных норм и лимитов, обеспечивающих финансовую устойчивость фонда.
В рамках планируемых средств на предстоящий финансовый год фондом формируется проект плана закупа.
План закупа является структурированным документом, содержащим сведения об объемах услуг и объемах средств на их оказание в рамках ГОБМП и в системе ОСМС.
При превышении прогнозных объемов медицинских услуг в рамках ГОБМП и в системе ОСМС над планируемым объемом средств на соответствующий финансовый год, определение затрат по видам медицинской помощи, видам медицинской деятельности осуществляется фондом с учетом:
- приоритетных направлений развития здравоохранения;
- оценки потребности населения в медицинской помощи;
- целевых показателей фонда, показателей результатов целевого взноса, определенных в плане развития уполномоченного органа;
- предложений уполномоченного органа и местных органов государственного управления здравоохранения.
Также в правила вносится пункт о том, что с 2024 года Фонд вносит изменения в план закупа с учетом результатов мониторинга и обоснованности в случаях:
- распределения резерва фонда на непредвиденные расходы;
- распределения временно свободных активов ОСМС, включая инвестиционный доход;
- распределения высвободившихся средств, изменения объемов медицинской помощи по результатам сверки исполнения объемов медицинских услуг и финансовых обязательств, а также мониторинга исполнения договорных обязательств по качеству и объему;
- изменения объемов средств в связи с изменением тарифов, численности населения, количества больных и других данных, являющихся основанием для размещения услуг;
- выделения уполномоченным органом дополнительного объема средств целевого взноса, ранее не предусмотренных планом закупа;
- распределения (перераспределения) объемов услуг и/или нераспределенных средств;
- внесения изменений в структуру плана закупа;
- изменения объема и перечня услуг;
- появления вновь вводимых объектов здравоохранения.
Приказ с указанными изменениями вводится в действие со 2 декабря 2023 года.
Ранее сообщалось, что казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают заработную плату с 1 сентября.