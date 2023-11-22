В Казахстане изменятся правила планирования объемов бесплатных медуслуг и в рамках ОСМС

Министр здравоохранения РК приказом от 16 ноября 2023 года внесла изменения в правила планирования объемов медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 января 2024 года планируется ввести ряд новых норм.

В частности, вводится понятие "целевой взнос Фонду социального медицинского страхования" – безвозмездные и безвозвратные платежи из республиканского бюджета в Фонд социального медицинского страхования:

для оплаты оказания услуг в рамках ГОБМП;

в виде взносов государства на ОСМС за граждан, освобожденных от уплаты взносов в Фонд социального медицинского страхования, определенных законом об ОСМС;

для оплаты услуг субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в системе ОСМС военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов.

Процесс планирования объемов медицинских услуг включает следующие этапы:

Местные органы государственного управления здравоохранением не позднее 15 февраля соответствующего года:

формируют прогнозный объем медицинских услуг по видам, формам медицинской помощи, условиям ее оказания, видам медицинской деятельности в рамках ГОБМП и в системе ОСМС на планируемый трехлетний период с учетом потребности населения, инфраструктуры и кадрового обеспечения;

вносят в филиал фонда прогнозную потребность объемов медицинских услуг по видам, формам медицинской помощи, условиям ее оказания, видам медицинской деятельности в рамках ГОБМП и в системе ОСМС.

Филиалы фонда в срок до 25 февраля года, предшествующего планируемому трехлетнему периоду, обеспечивают:

рассмотрение и согласование с местными органами государственного управления здравоохранением прогнозного объема медицинских услуг по видам, формам медицинской помощи, условиям ее оказания, видам медицинской деятельности в рамках ГОБМП и в системе ОСМС на планируемый трехлетний период;

формирование и предоставление в фонд заявки прогнозной потребности объемов медицинских услуг по видам, формам медицинской помощи, условиям ее оказания, видам медицинской деятельности в рамках ГОБМП и в системе ОСМС с соответствующим прогнозом объемов средств в рамках ГОБМП и прогнозного объема затрат в системе ОСМС на предстоящий трехлетний период.

В свою очередь Фонд в срок до 1 марта соответствующего года обеспечивает:

рассмотрение и анализ полученных от филиалов фонда заявок прогнозной потребности объемов медицинских услуг по видам, формам медицинской помощи, условиям ее оказания, видам медицинской деятельности в рамках ГОБМП и в системе ОСМС на предмет обоснованности, соответствие приоритетам развития здравоохранения, целевым индикаторам, показателям результата отраженных в документах Системы государственного планирования и предложений уполномоченного органа;

направление в уполномоченный орган расчета финансовой потребности на предстоящий трехлетний период для достижения целей и целевых индикаторов проекта бюджетной программы, направленной на предоставление целевого взноса.

Уполномоченный орган в срок до 1 мая текущего финансового года доводит лимиты средств, направленных на предоставление целевого взноса, и предложения Республиканской бюджетной комиссии к расчету финансовой потребности на предстоящий трехлетний период для достижения целей и целевых индикаторов проекта бюджетной программы, направленной на предоставление целевого взноса.

Фонд в срок до 5 мая текущего финансового года обеспечивает:

доработку прогнозной потребности объемов медицинских услуг по видам, формам медицинской помощи, условиям ее оказания, видам медицинской деятельности в рамках ГОБМП;

внесения в уполномоченный орган расчета финансовой потребности на предстоящий трехлетний период для достижения целей и целевых индикаторов проекта бюджетной программы, направленной на предоставление целевого взноса, в пределах доведенного лимита средств;

в случае несоответствия представленной финансовой потребности доведенным уполномоченным органом лимитам средств направленным на предоставление целевого взноса, приоритетам развития здравоохранения, целевым индикаторам, показателям результата отраженных в документах Системы государственного планирования и предложениям уполномоченного органа, дорабатывает и представляет в течение семи рабочих дней со дня их доведения в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган в срок до 5 сентября текущего финансового года направляет в Фонд лимиты средств, направленных на предоставление целевого взноса на трехлетний период в разрезе направлений расходов с приложением заключения Республиканской бюджетной комиссии по проектам бюджетных программ.

Фонд для формирования проекта плана закупа на предстоящий период в срок до 10 сентября текущего финансового года доводит до филиалов фонда лимиты средств на медицинскую помощь в рамках ГОБМП и в системе ОСМС в разрезе регионов.

Филиалы фонда в срок до 1 октября текущего финансового года направляют в фонд:

доработанную и согласованную с управлениями здравоохранения прогнозную потребность населения в медицинской помощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС с соответствующим прогнозом объемов средств в рамках ГОБМП и в системе ОСМС на предстоящий период;

утвержденную управлениями здравоохранения по согласованию с филиалами фонда коечную мощность по региону на предстоящий период в соответствии с прогнозной потребностью населения в медицинской помощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС.

После чего Фонд в срок до 1 ноября соответствующего года формирует и вносит в уполномоченный орган проект плана закупа на предстоящий финансовый год.



Также добавлен пункт по определению объемов средств в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, которые осуществляется на основе:

доведенного лимита средств целевого взноса;

прогнозного объема активов ОСМС на основе актуарных расчетов с учетом финансовой устойчивости системы ОСМС, в пределах ожидаемых или прогнозных сумм поступлений активов фонда, предназначенных для оплаты услуг субъектов здравоохранения в системе ОСМС, за минусом резерва фонда на покрытие непредвиденных расходов и установленных норм и лимитов, обеспечивающих финансовую устойчивость фонда.

В рамках планируемых средств на предстоящий финансовый год фондом формируется проект плана закупа.

План закупа является структурированным документом, содержащим сведения об объемах услуг и объемах средств на их оказание в рамках ГОБМП и в системе ОСМС.

При превышении прогнозных объемов медицинских услуг в рамках ГОБМП и в системе ОСМС над планируемым объемом средств на соответствующий финансовый год, определение затрат по видам медицинской помощи, видам медицинской деятельности осуществляется фондом с учетом:

приоритетных направлений развития здравоохранения;

оценки потребности населения в медицинской помощи;

целевых показателей фонда, показателей результатов целевого взноса, определенных в плане развития уполномоченного органа;

предложений уполномоченного органа и местных органов государственного управления здравоохранения.

Также в правила вносится пункт о том, что с 2024 года Фонд вносит изменения в план закупа с учетом результатов мониторинга и обоснованности в случаях:

распределения резерва фонда на непредвиденные расходы;

распределения временно свободных активов ОСМС, включая инвестиционный доход;

распределения высвободившихся средств, изменения объемов медицинской помощи по результатам сверки исполнения объемов медицинских услуг и финансовых обязательств, а также мониторинга исполнения договорных обязательств по качеству и объему;

изменения объемов средств в связи с изменением тарифов, численности населения, количества больных и других данных, являющихся основанием для размещения услуг;

выделения уполномоченным органом дополнительного объема средств целевого взноса, ранее не предусмотренных планом закупа;

распределения (перераспределения) объемов услуг и/или нераспределенных средств;

внесения изменений в структуру плана закупа;

изменения объема и перечня услуг;

появления вновь вводимых объектов здравоохранения.

Приказ с указанными изменениями вводится в действие со 2 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают заработную плату с 1 сентября.



