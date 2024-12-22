#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
523.86
544.34
5.11
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
523.86
544.34
5.11
Общество

Учитель упал, наряжая новогоднюю елку: депутат Аймагамбетов потребовал наказать виновных

Учитель упал, наряжая новогоднюю елку: депутат Аймагамбетов потребовал наказать виновных , фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 20:17 Фото: primeminister.kz
Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов прокомментировал инцидент, который произошел с учителем во время оформления новогодней елки в Семее, сообщает Zakon.kz.

Об этом он 22 декабря написал пост в своем Telegram-канале. 

"В Семее учителей привлекли к установке новогодней елки, в результате чего один из наших коллег получил серьезные травмы. Рассматривать это как простую "ошибку" нельзя. Статья 6 Закона "О статусе педагога" четко гласит: привлечение учителей к работам, не связанным с их профессиональными обязанностями, строго запрещено. Необходимо жестко пресекать такие устаревшие практики, как принудительное участие педагогов в установке новогодних елок, уборке улиц или других мероприятиях, не имеющих отношения к их прямым обязанностям. Это не только демонстрация неуважения к профессии, но и грубое нарушение закона", – заявил депутат.

По его словам в связи инцидентом, областное руководство должно провести тщательное расследование и привлечь виновных к ответственности.

"Министерство обязано усилить контроль за соблюдением закона и исключить подобные случаи в будущем. Органы управления образованием и директора школ должны строго следовать требованиям закона и защищать права педагогов. Президент неоднократно подчеркивал важность защиты статуса учителя и соблюдения его прав. Наша общая задача — добиться, чтобы эти требования неукоснительно и последовательно выполнялись", – подчеркнул Аймагамбетов.

Он пожелал учителю скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что в Семее учитель упал с высоты и пострадал, украшая в школе новогоднюю елку. Об инциденте рассказал министр просвещения Гани Бейсембаев. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 23 по 25 декабря
Общество
17:54, Сегодня
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 23 по 25 декабря
Африканские львы поиграли со снегом: в алматинском зоопарке поделились забавным видео
Общество
17:16, Сегодня
Африканские львы поиграли со снегом: в алматинском зоопарке поделились забавным видео
Хозяина передвижного зоопарка в Актау планируют оштрафовать
Общество
16:05, Сегодня
Хозяина передвижного зоопарка в Актау планируют оштрафовать
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: