Учитель упал, наряжая новогоднюю елку: депутат Аймагамбетов потребовал наказать виновных

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов прокомментировал инцидент, который произошел с учителем во время оформления новогодней елки в Семее, сообщает Zakon.kz.

Об этом он 22 декабря написал пост в своем Telegram-канале.

"В Семее учителей привлекли к установке новогодней елки, в результате чего один из наших коллег получил серьезные травмы. Рассматривать это как простую "ошибку" нельзя. Статья 6 Закона "О статусе педагога" четко гласит: привлечение учителей к работам, не связанным с их профессиональными обязанностями, строго запрещено. Необходимо жестко пресекать такие устаревшие практики, как принудительное участие педагогов в установке новогодних елок, уборке улиц или других мероприятиях, не имеющих отношения к их прямым обязанностям. Это не только демонстрация неуважения к профессии, но и грубое нарушение закона", – заявил депутат.

По его словам в связи инцидентом, областное руководство должно провести тщательное расследование и привлечь виновных к ответственности.

"Министерство обязано усилить контроль за соблюдением закона и исключить подобные случаи в будущем. Органы управления образованием и директора школ должны строго следовать требованиям закона и защищать права педагогов. Президент неоднократно подчеркивал важность защиты статуса учителя и соблюдения его прав. Наша общая задача — добиться, чтобы эти требования неукоснительно и последовательно выполнялись", – подчеркнул Аймагамбетов.

Он пожелал учителю скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что в Семее учитель упал с высоты и пострадал, украшая в школе новогоднюю елку. Об инциденте рассказал министр просвещения Гани Бейсембаев.