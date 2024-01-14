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Отдыхавшие в турецком трансвестит-клубе кызылординские учителя лишились работы

увольнение учителей Фото: pixabay
Двое учителей английского языка Кармакшинского района Кызылординской области написали заявления об увольнении по собственному желанию после проведенной с ними беседы администрацией школы, где они работали, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, на зимних каникулах педагоги были на отдыхе в Турции, где посетили ночной клуб для трансвеститов.

Родители учеников и сами учащиеся увидели видеозаписи и фото учителей из клуба в социальных сетях. Видео стали вирусными. После этого родители подняли шум, пошли к администрации школы с требованиями уволить таких педагогов.

В социальных сетях комментаторы до сих пор обсуждают этот случай. Кто-то пишет, что "опять сделали из педагогов козлов отпущения", "а учителя, что ли, не люди, им нельзя пойти в клуб?", "а может они не знали, что клуб для трансвеститов?", "наверное, кому-то понадобились места этих учителей", "когда уже начнут наказывать коррупционеров, а не простых учителей". Другие пишут, что "раз выбрали такую профессию, должны вести себя соответственно", "не место таким в школах", "лишить их работы в сферах образования".

Директор школы Гульжахан Мунарбаева пояснила, что два педагога, отдыхавших в клубе Турции, – молодые учителя иностранных языков. До этого инцидента у родителей и учащихся к ним не было никаких претензий. Не было к ним претензий и по работе. Когда родители просили вмешаться администрацию школы и уволить их за недостойное педагогов поведение, в учебном заведении был проведен педсовет среди женщин-педагогов. После его завершения эти два учителя написали заявления об увольнении по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что учителя в Акмолинской области уволили за аморальное поведение после того, как распространилось видео, как на уроке она ударила ученика головой о доску.

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