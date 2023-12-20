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Двух крупных недропользователей оштрафовали почти на 11 млрд тенге в Атырауской области

Двух недропользователей в Атырауской области оштрафовали почти на 11 млрд тенге Фото: freepik
Два крупных предприятия-недропользователя получили штрафы на общую сумму в 10,7 млрд тенге за нарушения экологического законодательства в Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Атырауской области 20 декабря, ведомство проанализировало соблюдение экологического законодательства недропользователями региона. При анализе прокуроры выявили серьезные нарушения закона.

"Установлены факты превышения квоты парниковых газов, а также осуществления эмиссии без экологического разрешения, превышения нормативов допустимых выбросов и загрязнения земель", – говорится в сообщении региональной прокуратуры.

По результатам проверки ведомство внесло акты прокурорского надзора двум компаниям – ТОО "Karabatan Utility Solutions" и ТОО "Тенгизшевройл". Обе компании привлекли к ответственности по решению суда. Им назначили штрафы на 10,7 млрд тенге, эту сумму с них уже взыскали.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте недропользователей лишили земель на миллиард тенге.

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