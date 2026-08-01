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События

Железнодорожный вокзал в Уральске торжественно открыт после реконструкции

вокзал Уральска, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2026 12:25 Фото: акимат ЗКО
В преддверии профессионального праздника работников железнодорожного транспорта после капитальной реконструкции введен в эксплуатацию железнодорожный вокзал города Уральска, сообщает Zakon.kz.

В торжественной церемонии приняли участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, министр транспорта Республики Казахстан Нурлан Сауранбаев, управляющий директор по строительству АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" Марат Ескалиев, работники и ветераны железнодорожной отрасли, жители и гости региона.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2026 12:25

Фото: акимат ЗКО

Глава региона Нариман Турегалиев поздравил железнодорожников с профессиональным праздником, а жителей области – с открытием обновленного вокзала. Он отметил, что в рамках поручения президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по модернизации транспортно-логистической инфраструктуры страны по заказу АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" успешно реализован проект по реконструкции четырех железнодорожных вокзалов региона.

вокзал, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2026 12:25

Фото: акимат ЗКО

"В Чингирлауском и Таскалинском районах железнодорожные вокзалы были полностью демонтированы и построены заново. В городе Аксай и областном центре проведена масштабная реконструкция существующих зданий. На реализацию этих проектов из республиканского и местного бюджетов направлено 7,6 млрд тенге. Таким образом, поручение главы государства выполнено в полном объеме. От имени жителей области выражаю искреннюю благодарность коллективу подрядной организации, качественно и в установленные сроки завершившей строительство этого современного объекта. Уверен, что новый вокзал долгие годы будет служить людям", – отметил Нариман Турегалиев.
вокзал, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2026 12:25

Фото: акимат ЗКО

В ходе мероприятия работники железнодорожной отрасли и строители были награждены благодарственными письмами министра транспорта и акима области.

Для удобства пассажиров в обновленном здании установлены четыре эскалатора и три лифта, построен современный конкорсный переход. Предусмотрены комнаты матери и ребенка, гостиничные номера, а также созданы все необходимые условия для людей с особыми потребностями. Полностью обновлены инженерные коммуникации вокзала. За счет средств местного бюджета благоустроена прилегающая территория.

вокзал Уральска, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2026 12:25

Фото: акимат ЗКО

Стоит отметить, что через железнодорожный вокзал Уральска осуществляются перевозки по одному международному, трем межобластным и двум внутриобластным регулярным пассажирским маршрутам. Новый вокзальный комплекс рассчитан на обслуживание до 1 800 пассажиров в сутки, здесь ежедневно курсируют семь пар поездов.

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Айсулу Омарова
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