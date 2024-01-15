Опасную давку на вокзале Астаны засняли пассажиры

На старом вокзале "Нур-Султан" в Астане возникла давка пассажиров на эскалаторах. Инцидент сняли на видео очевидцы, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает автор, некоторые люди даже падали на эскалаторах.

"Очевидно, что пропускная способность старого здания не справляется с потоком пассажиров", – сказано в сообщении.

В пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы" прокомментировали произошедшее.

"14 января из-за неблагоприятных погодных условий, которые вызвали закрытие автотрасс, людей эвакуировали на поездах. В связи с этим , на вокзале значительно увеличился поток пассажиров". Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

Также специалисты уточнили, что в настоящий момент вокзал работает в штатном режиме.

"Дежурными по вокзалу принимались меры по регулированию потока пассажиров, однако со стороны пассажиров не соблюдалась очередность прохождения по переходу и техника безопасности. Во избежание несчастных случаев эскалатор был незамедлительно остановлен". Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

К счастью, никто не пострадал.

17 декабря 2023 года стало известно, что алматинцы в торговом центре горожане устроили давку, чтобы дешевле закупиться. В процессе активной закупки люди разбили витрину, поломали и побросали вешалки. На инцидент отреагировали в полиции.