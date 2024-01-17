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Новая спецвыплата в Казахстане: как и кому она выплачивается

Новая спецвыплата в Казахстане: как и кому она выплачивается Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казахстане ввели специальную социальную выплату лицам, занятым во вредных условиях труда, сообщает Zakon.kz.

Она будет осуществляться через Государственную корпорацию "Правительство для граждан".

"Финансирование специальных социальных выплат реализуется из четырех либо из двух источников в зависимости от работы во вредных условиях на момент их оформления", – рассказал руководитель департамента Комитета труда и социальной защиты по Астане Канат Токтыбаев. 

Лица, занятые на работах с вредными условиями труда, могут претендовать на специальную социальную выплату, состоящую из следующих платежей:

  • специальное профессиональное государственное пособие – в размере 2 прожиточных минимумов;
  • страховая выплата по договору предпенсионного аннуитетного страхования – в размере 1 прожиточного минимума;
  • профессиональная выплата за счет средств работодателя – в размере 1 прожиточного минимума;
  • пенсионная выплата, сформированная за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) из Единого накопительного пенсионного фонда, – в зависимости от накоплений.

Выплата будет назначаться при:

  • достижении 55-летнего возраста;
  • подтверждении уплаты за работника обязательных профессиональных пенсионных взносов за 84 месяца (7 лет);
  • прекращении трудовой деятельности на работах с вредными условиями труда или переводе на другую работу, исключающую воздействие вредных производственных факторов.

Выплата будет производиться до достижения пенсионного возраста, так как после назначения пенсии они прекращаются.

Специальные социальные выплаты являются одним из инструментов защиты работников, занятых во вредных условиях труда.

"Получатель выплаты не сможет работать во вредных условиях труда. Таким образом, если лицо реализовало свое право на получение выплаты и трудоустраивается во вредные условия труда, то выплаты из всех источников будут прекращаться автоматически", – пояснил Канат Токтыбаев.

Ранее стало известно, что с 1 января 2024 года внедрена специальная социальная выплата.

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