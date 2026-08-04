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Общество

Кто имеет право на спецвыплату в Казахстане

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 10:59 Фото: magnific
Более 26 тысяч казахстанцев, долгое время работавших во вредных условиях труда, получают специальную социальную выплату. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

Так, по данным ведомства, на 1 июня 2026 года ее оформили 26,1 тыс. человек, а общая сумма перечисленных средств превысила 24 млрд тенге.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года число получателей увеличилось почти на 3,7 тыс. человек.

Специальная социальная выплата позволяет работникам, занятым на вредных производствах, досрочно прекратить работу в опасных условиях или перейти на более безопасное место, сохранив финансовую поддержку.

Также отмечено, что выплата формируется сразу из нескольких источников: специального профессионального государственного пособия, страховых выплат, средств работодателей и обязательных профессиональных пенсионных взносов.

Немного ранее сообщалось, что казахстанцам готовы выдавать до 7 млн тенге за переезд в другой регион. Подробнее узнать можно по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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