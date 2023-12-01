Новую соцвыплату будут получать казахстанские шахтеры

Министерство труда разработало проект Правил назначения, осуществления, приостановления, возобновления и прекращения выплаты специального профессионального государственного пособия для работников, занятых во вредных условиях труда, сообщает Zakon.kz.

В пояснительной записке говорится, что целью принятия проекта приказа является реализация подходов по повышению социального обеспечения работников, занятых во вредных условиях труда, до достижения ими общеустановленного пенсионного возраста.

В Послании народу Казахстана "Экономический курс Справедливого Казахстана" от 1 сентября 2023 года Токаев говорил о необходимости введения специальных социальных выплат до достижения пенсионного возраста, начиная с 55 лет, для работников, занятых во вредных условиях труда, учитывающие значимый вклад в развитие отраслей и степень урона здоровью работника. Во исполнение поручения Президента были разработаны соответствующие законодательные поправки, которые находятся на рассмотрении Сената.

В свою очередь Министерство труда разработало проект приказа "Об утверждении Правил назначения, осуществления, приостановления, возобновления, прекращения выплаты специального профессионального государственного пособия", которым будут детализированы нормы законопроекта.

Правилами предусмотрен порядок обращения за назначением пособия.

Обращение за назначением пособия может осуществляться в любое время после возникновения права на пособие, через:

Государственную корпорацию;

проактивную услугу – предоставление заявления при назначении пособия через проактивую услугу не требуется.

Граждане, имеющие право на получение пособия, при обращении в Госкорпорацию должны предоставить заявление и документ, удостоверяющий личность.

Специалист, принимающий документы, формирует запросы в соответствующие информационные системы (ИС) государственных органов и (или) организации через шлюз "электронного правительства":

в ИС Государственная база данных "Физические лица" – по документам, удостоверяющим личность заявителя и подтверждающим регистрацию по постоянному месту жительства;

в ИС "Е-Попечительство" – по документам об установлении опеки (попечительства);

в ЕСУТД – для уточнения сведений о прекращении трудовой деятельности работника, занятого на работах с вредными условиями труда, или о переводе на другую работу, исключающую воздействие вредных факторов;

в АИС "ООП" – для установления периода осуществления уплаты обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и при отсутствии сведении в ЕСУТД – для установления факта прекращения уплаты обязательных профессиональных пенсионных взносов;

в АИС "Е-макет" – для уточнения сведений о наличии у заявителя факта назначения или подачи заявления на назначение пенсионных выплат по возрасту и пособия;

в БВУ – для получения сведений о наличии банковского счета.

Проактивная услуга предоставляется при возникновении у гражданина права на назначение пособия при регистрации мобильного телефона заявителя на портале. На абонентский номер потенциального заявителя пособия направляется сообщение о возможности получения пособия.

Для подтверждения согласия на получение проактивной услуги и принятия обязательств потенциальный заявитель выбирает банковский счет из предложенного списка БВУ, с которыми реализована интеграция сервиса и отправляет ответное сообщение, набрав комбинацию предложенных системой цифр.

При отсутствии согласия заявителя в течение трех календарных дней, проактивная услуга не оказывается.

Днем обращения за назначением пособия через проактивную услугу считается день регистрации заявления или заявки, отраженный в электронном журнале, при этом полноту, подлинность, достоверность, не искаженность и своевременность передаваемых данных обеспечивают администраторы ИС, передающих информацию.

В АИС "Е-макет" автоматически формируется электронный макет дела (ЭМД) и проект решения о назначении или отказе в назначении пособия.

Уполномоченный орган по назначению пособия рассматривает поступившие ЭМД и принимает решение о назначении (отказе в назначении) пособия в течение четырех рабочих дней со дня поступления ЭМД.

Документом, подтверждающим статус получателя пособия, является удостоверение, которое выдается отделением Государственной корпорации под роспись заявителя при обращении.

Выплата пособия производится Государственной корпорацией путем:

зачисления на банковские счета в уполномоченной организации по выдаче пенсий и пособий;

доставки на дом получателям через отделения акционерного общества "Казпочта".

Доставка пособия на дом производится следующим категориям:

лицам с инвалидностью первой группы;

лицам, имеющим медицинское заключение о том, что нуждаются в постороннем уходе и не могут посещать по состоянию здоровья организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;

лицам, проживающим в сельской местности, при отсутствии автоматизированных отделений (пунктов) почтовой связи.

Изменение размера пособия в связи повышением, предусмотренным законодательством РК, изменением величины прожиточного минимума, производится на основании решений уполномоченного органа по назначению пособия.

Принятие и реализация проекта приказа потребует дополнительных финансовых затрат из средств государственного бюджета. Расходы из республиканского бюджета на выплату специального профессионального государственного пособия на 2024-2026 годы, составят 84 754,8 млн. тенге. Данные средства одобрены Республиканской бюджетной комиссией.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 декабря 2023 года.

В случае принятия Правила будут введены в действие с 1 января 2024 года.

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