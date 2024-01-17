Нет газа, воды и дорог: что еще побуждает казахстанцев уезжать из северных регионов

Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов в своем запросе заявил, что Костанайская и Северо-Казахстанская области переживают отток населения из-за отсутствия воды, дорог, интернета и плохой газификации, сообщает Zakon.kz.

За минувшие годы в этих регионах, по словам депутата, накопилось немало "хронических" проблем, которые до сих пор не находят своего решение.

А отток населения длится уже не первый год. Отсюда кадровый дефицит и острая нехватка специалистов, в том числе и рабочих профессий. Правительство пыталось решить эту проблему путем переселения на север жителей южных регионов, но эти программы, по мнению Магеррама Магеррамова, не дали нужного эффекта.

Какие бы денежные ресурсы правительство ни направляло в сельское хозяйство, они не дадут должной отдачи, "если при этом не позаботиться о сельских жителях, о благоустройстве сельских домов, о социально-культурных условиях".

"Народная партия Казахстана предлагает создать необходимые условия как для переселенцев, так и для постоянных жителей северных регионов, живущих в суровых климатических условиях. В частности – продумать систему специальных "северных" денежных надбавок, субсидий, льгот, преференций и т.д." Магеррам Магеррамов

Невозможно достичь полноценного развития северных регионов без нормальной газификации, считает депутат. В Костанайской области газифицировано только 18% населенных пунктов. В СКО природного газа нет вообще.

"Проблема с газификацией делает северные регионы экономически непривлекательными для инвесторов и в целом для проживания. Еще одна проблема северного региона – недоступность качественной питьевой воды. Несмотря на обилие в регионе рек и озер и подповерхностное расположение грунтовых вод, многие населенные пункты здесь не имеют нормального водоснабжения. Следует уделить серьезное внимание селекции, фито и эпизоотической, продовольственной безопасности. Пока же из-за непродуманных правил Министерства сельского хозяйства в регионе отмечается заболеваемость бруцеллезом и другими опасными болезнями. Необходимо кардинально менять подход к ветеринарной службе, поддерживать и развивать ее. Мы побывали во многих районах и селах, и в каждом люди просили решить проблему бродячих собак, которые представляют угрозу для жизни и здоровья людей, в первую очередь, для детей". Магеррам Магеррамов

Острой проблемой остается и состояние дорожной инфраструктуры. Депутат считает, что пора менять системный подход к строительству и ремонту дорог. Сейчас дороги находятся в разном ведении – в областном, в республиканском и пр. И очень часто при строительстве одних дорог от тяжелой техники и большегрузов страдают дороги другого подчинения. Магеррамов считает, что нужно установить весовые станции и ввести жесткие требования по соблюдению всех правил проезда.

"И, конечно, нужна ответственность для предприятий, проводящих дорожные работы. А гарантийные сроки службы дорожного полотна продлить с двух до 10 лет. Если говорить об инфраструктурных вопросах, в регионе печальная ситуация с доступностью интернета. В современных реалиях это тоже вопрос качества жизни. Несмотря на громкие заявления уполномоченного министерства, интернет приходится буквально "ловить". Магеррам Магеррамов

Упомянул он и аэропорт Петропавловска. Терминал, имеющий статус международного, "больше напоминает холодный ангар".

"Не так давно аэропорт был передан в управление частной компании, и теперь возникает вопрос – зачем? И не пора ли изъять имущество у нерадивого собственника, чтобы передать более добросовестному управленцу?". Магеррам Магеррамов

Он потребовал принять меры по оздоровлению социально-экономической обстановки в Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

Министерство труда приказом от 22 июня 2023 года утвердило "Правила добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы".

