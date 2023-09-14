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Объявить ЧС в зерносеющих северных регионах Казахстана призвал сенатор

Казахстан Костанайская область Фото: akorda.kz
Проблемы аграриев Костанайской области поднял в своем депутатском запросе сенатор Гауез Нурмухамбетов. По информации депутата, с началом уборочных работ сложились крайне неблагоприятные погодные условия, сообщает Zakon.kz.

На всей территории Костанайской области идут затяжные дожди, только за август осадков выпало в 2,5 раза выше нормы.

"В связи с затягиванием уборочных работ, недопущения массового прорастания на посевах сельхозформирования вынуждены обмолачивать культуры, несмотря на повышенную влажность. В некоторых районах области имеют место факты гибели урожая из-за осадков в виде града. Продолжающееся ухудшение погодных условий затрудняет уборку, снижается качество зерна, большие объемы будут отнесены к неклассному, фуражному зерну. Ситуацию усугубляют и низкие цены на сельхозпродукцию".Гауез Нурмухамбетов

Во время выезда в Костанайскую область на встречах с избирателями в адрес депутата поступил ряд предложений, которые позволили бы обеспечить сохранность урожая. В этой связи сенатор Нурмухамбетов попросил главу Кабмина Алихана Смаилова обратить внимание на следующие вопросы.

"Предлагаем отменить НДС аграриям при закупе и ввозе импортных семян для ускоренного вывоза и сушки влажного зерна, установить мораторий на требования по загрузке автотранспорта при перевозке продукции с полей на складские помещения и хлебоприемные предприятия, снять ограничения на экспорт подсолнечника, предусматривающего в настоящее время пошлину в размере 100 евро за тонну".Гауез Нурмухамбетов

Кроме того, в запросе сенатора озвучивается предложение организовать в текущем году закуп максимальных объемов сельхозпродукции через АО "НК "Продкорпорация" по приемлемым для сельхозтоваропроизводителей ценам, а также в целях ускоренного решения поднимаемых вопросов поддержки отрасли, объявить на уровне республики чрезвычайную ситуацию в зерносеющих северных регионах страны в связи с аномальными погодными условиями в период уборочных работ.

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