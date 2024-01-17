Как будет проходить вакцинация девочек против ВПЧ в Казахстане

Министр здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах Мажилиса 17 января 2024 года рассказала, как будет проходить вакцинация девочек против вируса папилломы человека (ВПЧ) в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Ажар Гиният сообщила, что в прошлом году была принята программа по борьбе с онкологическими заболеваниями, и в ее рамках большое внимание уделяется профилактике раковых заболеваний.

"С целью профилактики рака шейки матки в стране с этого года будет внедрена вакцинация девочек против ВПЧ. 11-летним девочкам и родителям будет предлагаться: "Если вы хотите обезопасить своих детей в будущем от онкозаболеваний, то можете детей привить". Конечно, с согласия родителей данная вакцинация будет проводиться. По плану 170 тыс. есть подлежащего контингента, по данным служб регионов, и эта работа в рамках плановой вакцинации будет проводиться и в школах, и прививочных кабинетах", – пояснила министр.

Однако глава Минздрава не сказала, какой вакциной будут прививать детей. Нет информации и по бюджету будущей кампании.

"Пока вакцина еще не закуплена. Всем детям в рамках национального календаря прививок в РК закупаются только сертифицированные ВОЗ вакцины, и самые лучшие, которые прошли и имеют доказательную базу, имеют эффективность. Именно такие вакцины будут рассматриваться в рамках закупа. Я не могу сказать, какого производства, так как еще конкурса нет, поэтому не могу говорить, какая вакцина, но самые лучшие вакцины будут закуплены. Бюджет точно назвать не могу", – заявила Ажар Гиният.

Единственное, в Минздраве готовы также рассмотреть возможность вакцинации наряду с девочками и мальчиков.

"Мы хотим сначала начать данную кампанию, посмотреть, какая будет реакция населения и как она пойдет, так как мы знаем, что ранее Минздравом эта вакцинация продвигалась и поддержки среди населения не нашла. Но на сегодня есть большая доказательная база, что за последнее время те страны, которые внедрили вакцинацию, почти наполовину снизили заболеваемость раком шейки матки. А касательно мальчиков – если общество поддержит и скажет, что нужно прививать и мальчиков, мы на следующий год все ваши предложения учтем", – резюмировала Ажар Гиният.

16 января стало известно, что казахстанских школьниц начнут вакцинировать от ВПЧ с осени 2024 года.