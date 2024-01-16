Казахстанских школьниц начнут вакцинировать от ВПЧ с осени 2024 года

С сентября 2024 года в Казахстане возобновляют кампанию по вакцинации девочек от вируса папилломы человека (ВПЧ), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения, глава "КазНИИ онкологии и радиологии" Диляра Кайдарова сообщила, что вакцинация от ВПЧ будет проводиться в школах, но с письменного согласия родителей.

"С сентября 2024 года у нас начнется вакцинация девочек 11 лет от вируса папилломы человека. Мы выбрали этот возраст не просто так. Девочкам важно получить эту вакцину до первого полового опыта. А по нашим статистическим данным, до 11 лет девочки не живут половой жизнью", – сказала Диляра Кайдарова.

Стоит отметить, что в 2013 году в Казахстане уже запускали пилотный проект по вакцинации от ВПЧ в четырех городах: Астане, Алматы, Атырау и Павлодаре. Тогда вакцину получили около 17 тыс. школьниц.

Однако после получения вакцины две девочки в Павлодарской области упали в обморок. Тогда врачи неправильно оценили их состояние, связав случившееся с вакцинацией. К слову, из-за чего многие родители и начали отказываться от вакцинации, проект пришлось закрыть.

"Сейчас "СК-Фармация" должна закупить новую вакцину. И с новым учебным годом мы начнем вакцинацию. Это будет четырехвалентная вакцина американской компании Merck, которая действует на четыре подтипа ВПЧ, с сохранением иммунитета к вирусу на 10 лет", – рассказала Диляра Кайдарова.

Однако уже в следующем году Минздрав планирует перейти на девятивалентную вакцину от ВПЧ.

"К сожалению, пока девятилетнюю вакцину мы не можем закупить, потому что стоим в так называемой очереди. Но если в 2024 году мы хорошо проведем кампанию по вакцинации от ВПЧ, то на 2025 год, возможно, нам дадут какое-то количество девятивалентной вакцины от ВПЧ", – объяснила глава "КазНИИ онкологии и радиологии" Диляра Кайдарова.

По ее словам, вакцинация от ВПЧ включена в национальные программы иммунизации более 100 стран мира, в том числе в: США, Канаде, Израиле, Катаре, ОАЭ, Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, Австралии и Японии. Вакцинация также проводится в соседних странах – Узбекистане, Кыргызстане и Туркменистане.

К примеру, в Австралии через девять лет после внедрения австралийской национальной программы вакцинации распространенность четырех типов ВПЧ снизилась более чем на 90% у женщин в возрасте 18-35 лет.

В США в течение 2015-2018 годов распространенность ВПЧ среди женщин оказалась на 88% ниже, чем в период до вакцинации среди женщин 14-19 лет и на 81% ниже среди женщин в возрасте 20-24 лет.

"Вакцинация против ВПЧ – признанный метод профилактики папилломы вирусной инфекции и ВПЧ-ассоциированных заболеваний, в том числе рака шейки матки. Массовую вакцинацию поддерживают такие авторитетные международные медицинские организации как ВОЗ, ACOG, ESGO, SGO, ACS", – добавила она.

В Казахстане, в структуре онкопатологии среди женщин рак шейки матки занимает второе место, после рака молочной железы. Только в 2023 году рак шейки матки диагностировали у 2035 женщин. Идет постоянный прирост несмотря на то, что в каждой поликлинике можно пройти бесплатный скрининг.