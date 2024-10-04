Минздрав ответил на критику вакцинации девочек от ВПЧ в Казахстане

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Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 4 октября 2024 года в кулуарах Центральноазиатского международного форума ответила на критику информирования населения о вакцинации девочек против вируса папилломы человека (ВПЧ), сообщает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, о ВПЧ проинформировали "больше, чем надо" . "Практически последние два-три года Казахстан готовился к вакцинации. У нас, к сожалению, прошлый опыт был неуспешный. Но между тем вакцинация – это необходимая процедура и шаг к снижению смертности женщин детородного возраста. Пока прямых отказов нет, но если есть отказы, то мы не вакцинируем", – озвучила она. Министр подчеркнула, что вопрос информированного согласия родителей – это обязательное требование. "Статистику отслеживаем и осложнений не выявлено. Государства выделило соответствующие средства, чтобы защитить будущее поколение от рака шейки матки", – резюмировала она. 23 сентября стартовала кампания по вакцинации против вируса папилломы человека. Читайте также Сколько теряют родители из-за необдуманных онлайн-покупок детей в Казахстане Референдум по строительству АЭС: сколько человек оштрафовали за незаконные опросы Казахстанцы 6 октября смогут получить временную прописку

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