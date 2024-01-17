К чему привел отказ от алкоголя в четырех селах Казахстана
Фото: pxhere
В Восточно-Казахстанской области жители четырех сел отказались от алкоголя. Как подобное решение отразилось на жизни сельчан, Zakon.kz рассказали в пресс-службе МВД РК.
Полицейские отмечают положительный результат.
"Жители сел Кокбастау, Теректы, Жанузак и Байтогас отказались от употребления алкоголя, что впоследствии сказалось и на криминогенной обстановке в них. Там не зарегистрировано ни одного правонарушения".Пресс-служба МВД РК
Стражи порядка уверены, что это послужит положительным примером и для жителей других населенных пунктов.
Материал по теме
Сколько времени алкоголь выводится из организма
Стоит отметить, что за трезвый образ жизни выступают и жители других сел. К примеру, село Ковыльное Северо-Казахстанской области стало непьющим. Об этом стало известно в феврале 2023 года.
Кроме того, в селе Онды Мангистауской области жители три года не употребляют алкоголь, за это время уровень преступности в ауле снизился до нуля.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript