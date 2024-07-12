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К чему привел отказ жителей села в Алматинской области от продажи алкоголя

К чему привел отказ жителей села в Алматинской области от продажи алкоголя, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 16:03 Фото: polisia.kz, pexels
В торговых точках села Бояулы Балхашского района Алматинской области уже несколько лет как отказались от реализации алкоголя и снизили "на нет" показатели "пьяной" преступности. Об этом 12 июля 2024 года рассказали в Министерстве внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, идею отказаться от продажи спиртных напитков и их употребления предложили старейшины, которых единогласно поддержали все жители населенного пункта. Кроме того, к принципу "трезвости" с солидарностью отнеслась и местная молодежь.

К чему привел отказ жителей села в Алматинской области от продажи алкоголя, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 16:03

Фото: polisia.kz

Полицейские отметили, что, действительно, после введения новых требований к владельцам торговых точек в селе Бояулы не зарегистрировано ни одного правонарушения, связанного с употреблением алкоголя.

"Пять лет назад жители села, объединившись с местными исполнительными и правоохранительными органами, пришли к единому решению – наотрез отказаться от продажи спиртных напитков. Результаты не заставили себя долго ждать, это привело к отсутствию преступлений и правонарушений, а также семейных конфликтов. За все это время в селе Бояулы не зарегистрировано ни одного преступления. Вместе с тем необходимо отметить и системную работу участкового инспектора полиции по профилактике правонарушений", – отметил начальник Балхашской районной полиции Айдар Умаров.

Проводимый полицейскими анализ показывает, что более половины тяжких преступлений и практически все правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений совершаются именно в состоянии алкогольного опьянения.

К чему привел отказ жителей села в Алматинской области от продажи алкоголя, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 16:03

Фото: polisia.kz

Необходимо отметить и то, что дети этого аула обучаются в медресе, а все свободное время они проводят в спортивных секциях и кружках, направленных на развитие творческих способностей.

"Искренне надеюсь, что такую же инициативу примут и поддержат сельчане из других населенных пунктов. Эти меры станут хорошим примером для молодых, что позволит взрастить в стране здоровое и счастливое поколение", – добавил Айдар Умаров.

3 июля 2024 года стало известно, что в Казахстане нашли самый трезвый округ.

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