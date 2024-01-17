Снежный плен: рыбаки из Караганды четверо суток провели в машинах из-за бурана

Четыре дня пришлось провести в автомобилях трем жителям Караганды, которые попали в сильный буран в Акмолинской области. Мужчин спас участковый полицейский, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области 17 января, участковый инспектор полиции спас из снежного плена жителей Караганды, которые четыре дня провели в машинах из-за сильного бурана.

12 января двое жителей Астаны на автомобиле поехали рыбачить на озере Кенетай в Аршалынском районе Акмолинской области. Они оставили автомобиль примерно в полутора километрах от берега и приступили к рыбной ловле. 13 января погода начала ухудшаться, началась метель. Мужчины решили вернуться домой, но их автомобиль не завелся. Рыбакам удалось связаться с местным участковым, который хорошо знал местность и сумел их найти.

"Машина была обездвижена из-за навалившего снега, застряв намертво. Я предложил рыбакам оставить транспорт, а самим поехать домой и вернуться сюда, когда утихнет буран", – рассказал участковый.

Метель утихла спустя два дня. Полицейский связался с рыбаками и предложил им вернуться за машиной. Но по возвращении участковый и астанчане обнаружили, что в снежный плен попали еще два авто, в которых находились трое жителей Караганды. Они провели посреди степи четверо суток, поскольку не могли уехать из-за снегопада. Мужчины предусмотрительно взяли с собой запасы еды и теплую одежду, поэтому сумели пережить четырехдневную непогоду.

"Мне пришлось идти на поиски бульдозера К700, который смог бы очистить дорогу и взять на буксир все застрявшие автомобили. Два часа ушло на вызволение транспортных средств. Наши старания прошли не зря, все путники вернулись домой благополучно", – рассказал участковый.

Вернувшись домой, рыбаки записали видео, в котором поблагодарили полицейского за неоценимую помощь и профессионализм.

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