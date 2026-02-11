#Казахстан в сравнении
Происшествия

Восемь человек спасли из снежного плена в области Улытау

Метель, пурга, снег, погода на трассе, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 19:08 Фото: пресс-служба МЧС РК
На трассе в области Улытау спасатели выручили восемь человек. Машина, в которой находились семь пассажиров и водитель, попала в буран. Поездку пришлось приостановить на полпути, сообщает Zakon.kz.

В 35 км от села Улытау, на трассе Улытау – Жезказган, легковой автомобиль оказался в снежном плену. В салоне кроссовера сидели восемь человек. Метель застала их врасплох. Из-за нулевой видимости ехать дальше люди не могли. Они вызвали спасателей.

Сотрудники МЧС незамедлительно прибыли на помощь. Спецмашина оперативно отбуксировала легковушку на очищенный участок дороги. Там перепуганные жители под наблюдением спасателей переждали порыв ветра. Когда пурга успокоилась, водитель и пассажиры продолжили путь. Медпомощь никому не потребовалась.

11 февраля 2026 года в пресс-службе МЧС рассказали эту историю и поделились видео с места инцидента.

Спасатели рекомендуют в метель не ездить на дальние расстояния. А когда поездка неизбежна, в дороге необходимо быть максимально осторожными. Если вы застряли в буран на трассе, надо определить по навигатору свое местоположение и позвонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что на перевале Кордай десятки легковых и грузовых автомобилей застряли в снегу. На помощь им тоже пришли сотрудники МЧС.

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
