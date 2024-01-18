Неблагоприятные метеоусловия обещают в нескольких городах Казахстана

Фото: freepik

В четверг 18 января неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Шымкенте, Атырау Караганде, Темиртау, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, а также в Астане, Алматы, сообщает Zakon.kz

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах. Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в семи областях страны на 18 января. Читайте также Как распознать дипфейк со знаменитостями, рассказали казахстанцам

Следите за новостями zakon.kz в: