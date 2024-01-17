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Сход лавин, туман и метель: штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана

штормовое предупреждение Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в семи областях страны на 18 января, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На юге, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске днем ожидается туман.

Ночью на севере, юге Атырауской области ожидается гололед. На большей части области туман. В Атырау ночью ожидается гололед. Временами туман.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. На горных перевалах области низовая метель. Ветер юго-восточный на горных перевалах области 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром временами ожидается туман. В Туркестане ночью и утром временами ожидается туман.

Ночью на западе, севере, востоке Мангистауской области ожидается гололед. На западе, севере, в центре области ожидается туман. В Актау временами ожидается туман.

Днем на западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер южный на юге, западе области порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, днем на востоке, севере Костанайской области ожидается метель. На юге области туман. Ветер южный, юго-западный на севере области порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области в период 17-18 января 2024 года в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

Ранее "КазАвтоЖол" предупредил о том, что введено ограничение движения на 7 участках дорог республиканского значения в ЗКО.

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