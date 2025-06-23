Служебное жилье для военнослужащих: Минобороны изменило ряд госуслуг

Приказом министра обороны РК от 12 июня 2025 года обновлен ряд госуслуг касательно постановки на учет нуждающихся в служебном жилье военнослужащих и гражданского персонала, а также продления договора найма служебного жилища Вооруженных сил РК, сообщает Zakon.kz.

В новой редакции утверждены:

Правила деятельности жилищных комиссий Вооруженных сил Республики Казахстан;

Правила оказания государственной услуги "Постановка на учет нуждающихся в служебном жилище военнослужащих Вооруженных сил Республики Казахстан";

Правила оказания государственной услуги "Заключение и продление договора найма служебного жилища Вооруженных сил Республики Казахстан";

Правила оказания государственной услуги "Постановка на учет нуждающихся в служебном жилище лиц гражданского персонала (работников) Вооруженных сил Республики Казахстан".

Расскажем о правилах оказания государственной услуги "Постановка на учет нуждающихся в служебном жилище военнослужащих Вооруженных сил Республики Казахстан".

Так, для получения государственной услуги услугополучатель через портал обращается с рапортом, подписанным ЭЦП, либо удостоверенным одноразовым паролем, в случае регистрации и подключения мобильного телефона к учетной записи портала.

Для обновления, изменения или дополнения сведений услугополучатель предоставляет через портал рапорт, подписанный ЭЦП, либо удостоверенный одноразовым паролем, в случае регистрации мобильного телефона к учетной записи портала.

Также для получения госуслуги требуется представить документы:

электронная копия справки с места службы с указанием сведений о составе семьи, получении денежной компенсации взамен права безвозмездной приватизации, жилищных выплат, выданная кадровым подразделением (подразделением комплектования) государственного учреждения (при отсутствии сведения в информационной системе);

электронная копия справки с места работы супруги услугополучателя со сведениями о получении жилища из государственного жилищного фонда, полученная в течение одного месяца до дня регистрации рапорта, в случае, когда супруг является работником государственного учреждения или государственного предприятия (при отсутствии сведения в информационной системе);

электронная копия справки о сдаче либо необеспеченности служебным жилищем по прежнему месту службы услугополучателя;

электронная копия послужного списка с указанием населенного пункта, где проходил службу без наименования воинских частей и должности (при отсутствии сведения в информационной системе);

в случаях наличия ребенка от предыдущего брака, проживающего раздельно, услугополучатель дополнительно предоставляет электронную копию решения суда с указанием места проживания ребенка (детей) (при отсутствии сведения в информационной системе);

При отмене судом ранее вынесенного судебного акта услугополучатель в течение десяти рабочих дней обязан уведомить об этом ответственное структурное подразделение государственного учреждения;

в случае, если у услугополучателя супруга является или являлась (являлся) военнослужащим и (или) сотрудником специальных государственных органов, органов внутренних дел, оперативно-следственных подразделений уполномоченного органа по противодействию коррупции, предоставляется электронная копия справки с места службы с указанием сведений о получении денежной компенсации взамен права безвозмездной приватизации, получении жилищных выплат.

в случаях, когда жилище, в котором проживает семья, не отвечает установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям, услугополучатель дополнительно представляет электронную копию санитарно-эпидемиологического заключения, выданного территориальным подразделением уполномоченного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, проведенной организацией санитарно-эпидемиологической службы (при отсутствии сведения в информационной системе);

в случаях, когда жилище, в котором проживает семья, не отвечает установленным техническим требованиям, услугополучатель дополнительно представляет электронную копию технического заключения (по результатам технического обследования жилища) аттестованного эксперта в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

электронные копии документов, подтверждающих площадь занимаемого жилища в случае, если услугополучатель подает рапорт о признании его нуждающимся в жилище в связи с необходимостью улучшения жилищных условий;

электронные копии документов, подтверждающих использование жилищных выплат.

Ответственный исполнитель услугодателя направляет в "личный кабинет" услугополучателя статус о принятии рапорта на оказание государственной услуги.

Срок рассмотрения документов с последующим признанием услугополучателя и членов его семьи нуждающимися в жилище осуществляется не позднее 15 рабочих дней с даты приема рапорта.

Также в документе предусмотрен порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя в соответствии с АППК.

Заключение и продление договора найма служебного жилища

Для получения государственной услуги услугополучатель обращается с рапортом (заявлением) для заключения договора найма служебного жилища к услугодателю либо через портал, подписанным ЭЦП либо удостоверенным одноразовым паролем, в случае регистрации и подключения мобильного телефона к учетной записи портала.

Ответственный исполнитель услугодателя направляет в «личный кабинет» услугополучателя статус о принятии рапорта (заявления) на оказание государственной услуги.

Срок рассмотрения документов и выдачи договора найма служебного жилища осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты приема рапорта (заявления).

Результат оказания государственной услуги в электронном виде направляется в «личный кабинет» услугополучателя в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью уполномоченного лица услугодателя.

Правила деятельности жилищных комиссий Вооруженных сил РК

Комиссия формируется из нечетного количества не менее пяти человек и секретаря Комиссии, не являющимся членом Комиссии.

Состав Комиссии утверждается приказом соответствующего начальника гарнизона.

В состав Комиссии входят:

председатель Комиссии – заместитель начальника гарнизона по воспитательной и идеологической работе;

помощник начальника гарнизона по правовой работе;

командиры воинских частей и начальники учреждений;

начальник кадровой службы;

офицер органов военной полиции Вооруженных сил Республики Казахстан;

секретарь Комиссии – руководитель жилищного подразделения районной эксплуатационной части гарнизона.

Деятельность Комиссии включает в себя:

рассмотрение заявлений лиц, состоявших на воинской службе десять и более лет, но менее двадцати лет в календарном исчислении, и проживающих в служебном жилище, которое не подлежит приватизации, в том числе вследствие его нахождения на территории закрытых и обособленных военных городков, пограничных отделений и иных закрытых объектов, и уволенных с воинской службы до 1 января 2018 года по достижении предельного возраста состояния на воинской службе, по состоянию здоровья или в связи с сокращением штатов, обратившихся для обмена ранее предоставленного в наем жилища, осуществляется в течение месяца после поступления;

принятие решения об удовлетворении рапортов (заявлений) военнослужащих и лиц, уволенных с воинской службы, а также гражданского персонала либо вынесение им в месячный срок мотивированного отказа в соответствии с требованиями, установленными законом «О жилищных отношениях».

При этом военнослужащие и лица, уволенные с воинской службы, а также гражданский персонал вправе обжаловать мотивированный отказ в порядке статьи 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан;

распределение жилища производится согласно списку очередности, за исключением военнослужащих иностранных государств, обучающихся в высших военных учебных заведениях;

рассмотрение рапортов военнослужащих и заявлений лиц, уволенных с воинской службы, а также гражданского персонала.

Комиссия заседает один раз в две недели. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов путем голосования. В случае обжалования решения Комиссия лично принимает участие в представлении своих интересов в обжалуемом органе.

Решение Комиссии оформляется в виде протокола, подписывается членами Комиссии и утверждается начальником гарнизона.

Решение принимается по каждому военнослужащему и лицу, уволенному с воинской службы, а также гражданскому персоналу.

Члены Комиссии в случае возникновения особого мнения письменно излагают его.

При принятии Комиссией решения о предоставлении жилища в течение пятнадцати календарных дней структурным подразделением с военнослужащими и лицами, уволенными с воинской службы, а также гражданским персоналом заключается договор найма служебного жилища.

При этом военнослужащие и лица, уволенные с воинской службы, а также гражданский персонал вселяются в предоставленное жилище на основании заключенного договора найма служебного жилища.

Секретарем Комиссии ведется протокол заседания Комиссии.

Решение жилищной комиссии правомочно, если оно принято двумя третями из числа присутствующих членов.

Комиссия прекращает свою деятельность при ликвидации или реорганизации уполномоченного органа либо гарнизона.

Приказ вводится в действие с 1 июля.