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Досаев ответил на жалобы о плохой уборке снега

уборка снега Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев ответил на жалобы о плохой уборке улиц и дворов в городе после недавнего снегопада, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На встрече Ерболата Досаева с Турксибским районом один из жителей спросил, почему в городе плохо чистят тротуары и дороги от снега. По словам мужчины, после недавнего снегопада в городе невозможно передвигаться.

"Магистральные улицы мы зачистили, остановочные проемы почищены, тротуары добиваем. Это нормальная работа, как и везде. Я могу сравнить и с моими коллегами, у которых ситуация гораздо хуже. В Алматы ситуация выправляется, мы не говорим, что она идеальная, есть отдельные дворы. Но я тоже объезжаю город, смотрю как убирают. Сегодня ехал по улице Суюнбая, проезды есть", – ответил аким Алматы Ерболат Досаев.

Глава мегаполиса отметил, что после вчерашнего снегопада коммунальщики еще не успели убрать все улицы. Только за ночь из города вывезли более 10 тыс. кубометров снега.

"Коммунальные службы работают, поэтому давайте не будем говорить за весь город, что все плохо. В этом году по новым конкурсным условиях мы предъявили жесткие требования для подрядчиков, штрафные санкции, надеемся, что качество уборки во дворах улучшится. Также мы выделили бюджет, чтобы они не экономили, а действительно убирали во дворах", – подчеркнул Досаев.

За последние два дня в Алматы выпало около 20 см снега. По данным акимата, работа по уборке улиц ведется в круглосуточном режиме. Также была усилена работа по расчистке остановок, парковочных "карманов" надземных переходов и проездов к социально значимым объектам.

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Досаев Ерболат Алматы
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