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19 см снега: что происходит в Алматы

19 см снега: что происходит в Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы, коллаж Zakon.kz
Сколько снега выпало в Алматы и как убирают его с дорог южной столицы, рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе мегаполиса.

По данным РГП "Казгидромет", с 22:30 16 января до 8:30 17 января в Алматы выпало 19 см снега.

"Работы по уборке снега осуществляются в круглосуточном режиме. Ночью работала 421 единица спецтехники, с утра задействовано 425 единиц спецтехники, в том числе 146 пескоразбрасывателей и 1143 дорожных рабочих".Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы

С 2:30 производилось сгребание снега 13 колоннами в сопровождении патрульных машин дорожной полиции.

С 5:00 силами 168 единиц малогабаритной уборочной техники ведется подметание тротуаров, которое продолжается по настоящее время. Усилены работы по расчистке остановок, парковочных "карманов" надземных переходов, проездов к социально значимым объектам.

"С целью снижения нагрузки на городской трафик с 7:00 осуществляется дозаправка техники и заполнение пескоразбрасывателей противогололедным материалом".Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы

С 10:30 будет начат новый цикл подметания проезжих частей дорог и формирование валов для вывоза снега на снежные полигоны.

В Департаменте полиции Алматы заявили, что дорожная обстановка в городе стабильная: за минувшие сутки зарегистрировано восемь ДТП, с утра – три.

"Полиция Алматы призывает участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД", – обратились к алматинцам в ДП.

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