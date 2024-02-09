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"Я хожу пешочком и все вижу": Досаев ответил на жалобы о плохой уборке снега в Алматы

"Я хожу пешочком и все вижу": Досаев ответил на жалобы о плохой уборке снега в Алматы Фото: Zakon.kz
Аким Алматы Ерболат Досаев сегодня, 9 февраля 2024 года, вновь ответил на жалобы о плохой уборке снега в городе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Одна из жительниц Медеуского района пожаловалась акиму на работу подрядчиков, занимающихся уборкой снега в городе. По ее словам, они берут снег с тротуаров и дорог, обработанный химическими реагентами, и сваливают под стволы деревьев и в арыки.

"Кроме того, я ни разу не видела никакой техники в районе Центрального парка. Весь Медеуский район в таком состоянии, поэтому я написала два заявления в отношении подрядчиков. Вы выделяете миллиарды денег на наше благоустройство, куда они уходят, если нет технической базы? Летом они приезжают с драными шлангами, а зимой они работают с лопатами. Невозможно ходить по тротуарам, потому что жижа из-под колес машин брызгает на тебя. Может, там, где вы живете, территорию вылизывают перед вашим приездом, но есть и другие улицы", – сказала алматинка.

Аким Ерболат Досаев не согласился с критикой жительницы. Он заявил, что ходит не только по центральным улицам и видит изменения в городе.

"Когда мне говорят за весь Медеуский район, становится обидно, потому что я тоже живу в этом районе. Я бываю не только на центральных улицах. В городе меня знают, я хожу пешочком и вижу изменения. Хотел бы сказать, может, у вашего дома есть обида, вы говорите, что все плохо. Если бы наш город был совсем плохой, тогда можно было бы говорить так. Вы говорите, что ни летом, ни зимой – мне тоже обидно за свою работу и акиму района, наверное, тоже обидно. Давайте будем объективными", – ответил Ерболат Досаев.

Аким Медеуского района Еркебулан Оразалин согласился с тем, что в районе Центрального парка есть улицы местного значения, откуда снег действительно не вывозят. Но пообещал отдельно встретиться с жительницей и решить этот вопрос.

"По технологии – мы действительно зимой снег сгребаем в арыки. Это делается повсеместно, потому что такого бюджета, чтобы вывозить весь снег, у нас нет. Я с вами пройдусь, мы все замечания учтем", – заверил он.

Заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров добавил, что в прошлом году акимат закупил 101 единицу техники, в том числе средства малой механизации на электротяге. Технику распределили по каждому району, однако работают подрядчики в основном ночью, чтобы не создавать пробки на дорогах.

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Ранее Ерболат Досаев уже отвечал на жалобы жителей о плохой уборке снега. После этого акимат решил пересмотреть алгоритм уборки улично-дорожной сети в зимний период.

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