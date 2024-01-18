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Насколько защищены казахстанцы от вспышки чумы

Насколько защищены казахстанцы от вспышки чумы Фото: pixabay
Вице-министр здравоохранения и главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова 18 января рассказала в Сенате, как в Казахстане проводят профилактику чумы, сообщает Zakon.kz.

Депутат Сената Ернур Айткенов отметил, что при возникновении вспышек болезней в соседних государствах приграничные районы подвергаются риску заражения.

"В 2023 году в Монголии были обнаружены 137 очагов чумы. При этом некоторые районы граничат с нашими соседями: Россией и Китаем".Ернур Айткенов

Айжан Есмагамбетова подтвердила, что Казахстан граничит со странами, в которых есть природные очаги чумы.

"На нашей территории также есть, это 40% территории. Имеется противочумная служба, которая дважды в год, осенью и весной, проводит профилактическую работу. При обнаружении очагов проводят дезинфекционную работу. Если в этих пунктах есть проживающее население, то оно вакцинируется. Также проводится прогнозирование эпизодической ситуации на следующий сезон с учетом численности грызунов и носителей".Айжан Есмагамбетова

В мае 2023 года в России выявили и описали три новых вида клещей, которые переносят не только энцефалит, но и бартонеллез, боррелиоз, лихорадку Западного Нила, чуму и другие опасные заболевания.

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