Алматинка пожаловалась на работу соццентра: Помощь не доходит до семей

Жительница Турксибского района Алматы на встрече с Ерболатом Досаевым пожаловалась на социальный центр "Бақытты отбасы" для многодетных и малообеспеченных семей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам алматинки, семьи не получают положенную помощь от этого центра.

"Ежегодно мы сталкиваемся с тем, что перед школой сотни мамочек не получают положенную помощь при подготовке детей к школе. Для чего финансируются центры, если помощь не доходит до матерей?" – спросила она Ерболата Досаева.

Аким Алматы ответил, что в 2023 году к нему не поступало жалоб на центр "Бақытты отбасы".

"Мы ежегодно за этим внимательно следим. По итогам прошлого года у меня не было жалоб от многодетных мам и тех семей, которым была необходима поддержка. Мы все деньги довели, акимы занимались не только распределением средств, которые предусмотрены в бюджете Алматы, также и вопросом спонсорских средств", – добавил Ерболат Досаев.

По словам градоначальника, центры, представляющие интересы многодетных матерей, стали работать лучше и прозрачнее за последние два года. Однако поручил руководителю Управления занятости и соцпрограмм разобраться в этом вопросе.

