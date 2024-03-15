"Передайте супруге спасибо": алматинка обратилась к Досаеву

Жительница Алматы поблагодарила акима Ерболата Досаева за особое внимание к детям с особыми потребностями, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Персональную благодарность многодетная мама адресовала супруге акима на встрече с населением Алатауского района 15 марта.

"Спасибо вашей семье. И персональная благодарность вашей супруге, которая занимается большой благотворительной деятельностью в отношении детей с ограниченными возможностями", – сказала жительница Алматы

Ерболат Досаев поблагодарил жительницу и пообещал передать слова благодарности супруге.

После жительница попросила акима обратить внимание на бюджетные программы. Она отметила, что в части инклюзии нужна адресная помощь.

"Сейчас очень много бюджетных программ. Хотелось бы, чтобы пересмотрели их финансирование, чтобы больше средств направлялось на программы по инклюзии, и помощь эта была адресной. Я в шоке, когда слышу, что огромные бюджеты выделяют на тренинги и обучения. Мы просим Управление занятости и социальных программ пересмотреть это направление. Нужна адресная работа, чтобы эти средства доходили до людей", – попросила алматинка.

Глава мегаполиса отметил, что в планах сделать Алматы инклюзивным городом, и этому вопросу уделяется большое внимание.

"Вы говорите про тренинги, но сейчас мы готовим людей, которые смогут эти средства использовать. Нельзя давать много денег тем людям, которые работают по старинке. Это самая большая ошибка. Люди должны быть готовы к деньгам, чтобы правильно их использовать. Я первое заседание по инклюзии провел, принимайте участие. Мы отработаем, и давайте вместе все приведем в порядок. Мы хотим сделать Алматы инклюзивным городом, и он будет таким", – заключил Ерболат Досаев.

12 марта в Алматы прошло первое заседание Совета по развитию инклюзивной среды города. Обращаясь к участникам, Ерболат Досаев заявил, что каждый гражданин города должен чувствовать себя полноправным членом общества, имея возможность свободно развиваться, учиться, работать и вносить свой весомый вклад в развитие нашего любимого города.