Ногаев призвал не наводить панику из-за массовой гибели лебедей

18 января 2024 года Нурлан Ногаев встретился с экоактивистами Мангистау, а также приглашенными орнитологами из Алматы. Стороны обсудили ситуацию с массовым падежом лебедей на озере Караколь, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Число погибших в Мангистау лебедей, по данным на 18 января, составляет 1018 мертвых птиц. 41 из них – на берегу моря в Каракиянском районе. Остальные – на озере Караколь.

По мнению кандидата биологических наук, орнитолога и независимого эксперта, а также члена Союза охраны птиц Казахстана и Мензбировского орнитологического общества Виктории Ковшарь, количество обнаруженных туш лебедей будет продолжать увеличиваться, несмотря на то, что пик заболеваемости птичьим гриппом уже пройден.

"Птичий грипп – явление, распространенное во всем мире. На Каспии регулярно фиксируются случаи этого заболевания. Вспомним, к примеру, случай двухлетней давности, когда массово умирали черноголовые хохотуны и чегравы. Тогда предполагали, что причина – выбросы нефти, но правительственная комиссия выявила, что виновен был именно птичий грипп. Вирус обычно ориентирован на определенные виды птиц, например, в 2015 году был птичий грипп, который поразил кудрявого пеликана, не затронув розового пеликана, который гнездился с ним на одних и тех же колониях и является ему родным братом. Отсюда следует, что гибель лебедей на озере Караколь – это не уникальный случай. Мы видим, что здесь в основном погибают молодые особи, плохо подготовленные к зиме. Это естественный процесс, не поддающийся ручному вмешательству. Спасать сейчас лебедей сравнимо с тем, если вы будете рукой противостоять лавине. Важно предотвратить заражение домашней птицы, такой как утки и гуси. Замечу, что вирус сохраняет свою активность в тушках мертвых птиц продолжительное время только при низких температурах, когда термометры показывают 27 градусов мороза. Учитывая погодные условия Мангистау, вирус живет меньше часа". Виктория Ковшарь

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Общая численность лебедей, зимующих в Мангистау, составляет 50 тысяч особей.

"Максимум два процента из общей численности лебедей погибли. Что касается сливов, они не влияют на гибель лебедей. Сброс сточных вод не связан с этим, поскольку несильно влияет на биохимический состав озера. Органика, поступающая в озеро, не вредит, а, наоборот, помогает; если бы вредила, птицы бы стали больными, погибали бы не только лебеди. Во многих городах нашей страны есть очистные сооружения: под Алматы – Сорбулак, рядом с Атырау – тухлая балка и западный отстойник. Так вот, в этих отстойниках много органики, что способствует разнообразию птиц. Например, в тухлой балке в Атырау гнездится много краснокнижных видов, таких как белоглазый нырок и уткосавка", – добавила кандидат биологических наук, орнитолог и независимый эксперт.

Биолог и председатель совета Региональной ассоциации НПО Западного Казахстана "Табиғи орта" Адильбек Козыбаков подчеркнул уникальность озера Караколь.

"Вокруг озера Караколь и проблемы с уменьшением численности лебедей ходят различные мифы. Например, миф о голоде, который породил идею кормления сухим кормом. Но этот метод – настоящая угроза, так как сухой корм может негативно влиять на пищеварительную систему птиц. Таким образом, наше добросердечное стремление может обратиться против нас. Еще один распространенный миф – утверждение, что сброс сточных вод – главная причина гибели лебедей. Как биолог, я выражаю протест против сливов, однако нам следует осознанно понимать, что в данном случае мы столкнулись с птичьим гриппом. Об этом свидетельствуют результаты лабораторных исследований, а также тот факт, что, помимо лебедей, никто не страдает". Адильбек Козыбаков

Руководитель областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК Темирбек Нуртазин подчеркнул, что ветеринарные службы области ежедневно проводят мониторинг эпизоотической ситуации среди домашней птицы в личных подсобных хозяйствах. На сегодняшний день в регионе не зафиксировано случаев птичьего гриппа среди домашней птицы.

Глава региона Нурлан Ногаев выразил беспокойство по поводу массовой гибели лебедей и призвал прислушиваться к мнению экспертов, избегая эмоциональных реакций.

"Благодарю экспертов, Викторию Ковшарь и Федора Карпова, за активное участие в поиске настоящей причины гибели лебедей на озере Караколь. Ситуация вокруг этого вопроса вызывает общественный интерес, и я также выражаю благодарность эко-активистам, вовлеченным в решение проблемы. В ближайшие месяцы ожидается приезд группы ученных для изучения биоразнообразия этого уникального водоема. Важно, чтобы в сборе информации участвовали эксперты, в том числе орнитологи". Нурлан Ногаев

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Первые сообщения о гибели птиц появились еще в декабре 2023 года.