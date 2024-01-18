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Эксперты прокомментировали гибель лебедей на озере Караколь в Мангистауской области

Эксперты прокомментировали гибель лебедей в Мангистауской области Фото: pxhere
Орнитолог, независимый эксперт, член Союза охраны птиц Казахстана и Мензбировского орнитологического общества Виктория Ковшарь на брифинге 18 января объяснила, почему погибли лебеди на озере Караколь в Мангистауской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Виктория Ковшарь подчеркнула, что шесть лет исследует зимующих в регионе птиц и каждый раз посещает озеро Караколь.

"Каждый год на Караколе зимует большое количество лебедей. Но это очень "подвижная" зимовка, потому что они прилетают сюда, когда основные места их зимовки покрываются льдом, и там нет условий для их нахождения. Тогда на Караколе появляется большое количество лебедей-шипунов. Но максимальное количество было 18,5 тыс., и в теплые зимы – 3,5-4 тысячи. Это то, что мы имели до сегодняшнего дня. Если говорить о гибели птиц на озере Караколь в этом году, то, как выяснили уже три независимые лаборатории, причина этой гибели – птичий грипп, и гибнут только молодые птицы", – сказала она.

Эксперт-орнитолог Федор Карпов объяснил, с чем связано последнее обстоятельство. 

"Молодые особи не приспособлены к условиям жизни вообще, а в условиях зимы тем более. Они не успевают набрать жировых запасов, чтобы перенести суровый сезон. Поэтому если сюда добавляется еще и вирус – то в первую очередь гибнут молодые особи, которые и без того ослаблены", – пояснил эксперт.

Виктория Ковшарь добавила, что впервые видит именно массовую гибель лебедей-шипунов. 

2 января 2024 года стало известно о массовой гибели лебедей в Мангистауской области. 7 января число погибших лебедей близ Актау превысило 600 особей.

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