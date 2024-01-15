Почти 1000 туш: лебеди продолжают гибнуть в Мангистауской области

В Мангистауской области число мертвых лебедей приблизилось к тысячи, передает Zakon.kz.

Lada.kz пишет, что по последним данным на 14 января, в Мангистауской области найдено 988 мертвых лебедей. Из них туш 20 птиц обнаружены на берегу моря в Каракиянском районе. Об этом сообщил руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Габбас Досатов.

В акимате Каракиянского района подтвердили эту информацию. Заместитель акима района Асан Чукин заявил, что введены временные ограничения доступа людей к берегу моря.

"Все обнаруженные тушки погибших лебедей были уничтожены. Была сформирована специальная комиссия, которая осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным планом мероприятий. В настоящее время продолжается осмотр прибрежных зон в поисках мертвых птиц. Введены временные ограничения для людей на доступ к берегу моря. Сотрудники полиции осуществляют патрулирование прибрежных территорий и информируют население о необходимости временно воздерживаться от посещения береговой линии моря, чтобы предотвратить заболевание домашних животных", – сообщил Асан Чукин.

По его словам, в Каракиянском районе зарегистрировано 2672 домашние птицы. С сентября 2023 года началась вакцинация домашних птиц. На сегодняшний день привито 80 %. Нет необходимости в беспокойстве, однако важно соблюдать меры безопасности.

27 декабря 2023 года сообщалось, что на берегу озера Караколь в Мангистау обнаружили тушки 30 лебедей-шипунов. Информацию об этом предоставили в Устюртском государственном природном заповеднике. Позже близ Актау насчитали 600 мертвых лебедей.