Какую профессию выбрать казахстанским школьникам, подсказал Саясат Нурбек

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сегодня, 18 января 2024 года, обратился к выпускникам школ и их родителям. Он рассказал им о востребованной профессии, сообщает Zakon.kz.

Как отметил глава МНВО, для развития экономики Казахстана "необходимо взрастить сильные инженерные кадры".

"Технари" востребованы во многих сферах – аграрной, строительной, энергетической, металлургии, машиностроение... Дорогие выпускники школ и их родители, при выборе профессии обратите внимание на технические специальности. Профессионалы "технари" нужны всегда, а престиж такой профессии только повышается", – написал Саясат Нурбек в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что инженерные кадры в Казахстане готовят в технических вузах, таких как КазНИТУ им К. И. Сатпаева, КарТУ им. академика Абылкаса Сагинова, Каспийском университете технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, Карагандинском индустриальном университете, Алматинском университете энергетики и связи им. Г. Даукеева, Восточно-Казахстанском техническом университете им. Даулета Серикбаева.

"Сейчас министерством проводятся работы по стратегическому изменению подхода к образованию технических специалистов, также изучаем и адаптируем опыт зарубежных вузов, улучшаем базу высших учебных заведений". Саясат Нурбек

11 января 2024 года Саясат Нурбек сделал заявление по поводу ЕНТ-2024. Подробности здесь.