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Общество

Саясат Нурбек успокоил казахстанских студентов и объяснил, когда они получат стипендии

Студенты, образование, абитуриенты, выпускники, вуз, университет , фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 20:10 Фото: freepik
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 30 января 2025 года прокомментировал информацию о задержке выплаты стипендий студентам, сообщает Zakon.kz.

Обращение министра размещено в его Telegram-канале.

"Уважаемые студенты! Уведомляем вас, что выплата государственной стипендии за январь  началась сегодня, 30 января. На сегодняшний день Оператор произвел выплаты студентам 77 вузов. Все оставшиеся выплаты государственной стипендии будут завершены завтра, 31 января".Саясат Нурбек

По его словам, в сети распространяется информация о задержке выплаты стипендии, в частности, что выплаты будут произведены после 3 февраля.

"Данная информация не соответствует действительности. Просим вас доверять только официальным источникам".Саясат Нурбек

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Ранее стало известно, сколько потратит Казахстан на образование в 2025 году.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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