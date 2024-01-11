Саясат Нурбек сделал заявление по поводу ЕНТ-2024

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек накануне, 10 января 2024 года, сделал заявление по поводу Единого национального тестирования (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

Обращение к будущим студентам глава Миннауки опубликовал в своем Telegram-канале.

"Рад сообщить, что для вас ЕНТ-2024 остается без изменений. На тестировании вы сдаете лишь два предмета: "История Казахстана" (20 заданий, пороговый балл – 5) и "Грамотность чтения" (10 заданий, пороговый балл – 3). Время на выполнения заданий – 70 минут. А сами творческие экзамены пройдут в вузах", – написал Саясат Нурбек.

Данное решение, как отметил министр, было принято на основе пожеланий как самих абитуриентов, так и на экспертном мнении профильных ведомств.

"В прошлом году Министерство науки и высшего образования РК официально закрепило возможность сдать основное ЕНТ два раза и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом", – напомнил Саясат Нурбек.

По его словам, "если учесть еще три возможности (январь, март, август) сдать ЕНТ для поступления на платной основе, то абитуриенты 2024 года смогут пройти тестирование пять раз".

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13 сентября 2023 года министр науки и высшего образования РК анонсировал изменение правил сдачи Единого национального тестирования. Но в октябре того же года Саясат Нурбек сообщил, что по просьбам абитуриентов новшество на ЕНТ-2024 отменили.