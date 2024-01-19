3,8 трлн тенге забрали казахстанцы из ЕНПФ на покупку жилья и лечение

Около 3,8 триллиона тенге использовали казахстанцы на приобретение жилья и лечение, сообщает Zakon.kz.

В ЕНПФ отметили, что было подано 1,9 миллиона заявлений на приобретение жилья и лечения.

Отмечается, что пенсионные накопления могут быть использованы казахстанцами многократно в пределах суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ, доступной для изъятия на жилье, лечение или перевод управляющим компаниям.

На жилье

По состоянию на 1 января 2024 года в период с января 2021 года АО "ЕНПФ" исполнило 1 453 904 заявления вкладчиков (получателей) на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий на сумму более 3,3 трлн тенге, которая переведена на специальные счета, открытые в банках-уполномоченных операторах.

Средняя сумма единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий составила порядка 2,3 млн тенге.

"Самое большое количество заявлений на улучшение жилищных условий направлено жителями Алматы (18,5%), Астаны (14,1%), Мангистауской области (10,1%)", – рассказали в Фонде.

На лечение

Также ЕНПФ исполнено 477 866 заявлений на лечение на общую сумму 419,3 млрд тенге. При этом средняя сумма изъятия составляет 0,88 млн тенге.

"96,5% заявлений исполнено в целях получения стоматологических услуг, порядка 2,5% заявлений – офтальмологические услуги. На остальные медицинские направления использовано около 1% пенсионных сбережений", – говорится в сообщении.

В частное управление

Управляющим инвестиционным портфелем (УИП) по состоянию на 1 января текущего года с 18 февраля 2021 года переведено 27,8 млрд тенге, ЕНПФ исполнено 20 110 заявлений от 14 928 заявителей.

"Средняя сумма перевода составляет порядка 1,4 млн тенге", – рассказали в ЕНПФ.

Ранее стало известно, что казахстанцы смогут планировать будущую пенсию.