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Экономика и бизнес

3,8 млрд тенге направит правительство в Павлодар и Экибастуз

дом правительства, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 09:23 Фото: primeminister.kz
Из резерва правительства выделено порядка 3,8 млрд тенге для завершения ремонтных работ теплосетей городов Павлодара и Экибастуза. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Zakon.kz.
"В рамках реализации поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева по модернизации энергетического и коммунального секторов в Павлодарской области проводится масштабная кампания по снижению износа инженерных сетей и теплоисточников", – отметили в пресс-службе премьера 2 июля 2025 года.

Основную сумму из выделенных средств, порядка 3 млрд тенге, планируется распределить на два проекта по реконструкции теплосетей города Экибастуз. Это ремонт тепломагистралей ТМ-I и ТМ-III от Центрального теплового распределительного пункта до населенного пункта протяженностью 1,4 км.

На Павлодар будет направлено 802 млн тенге, которые планируется использовать на завершение проекта по строительству ТМ-13 по ул. Камзина для теплоснабжения жилого микрорайона по ул. Павлова – Шевченко – Катаева.

Общая сумма затрат составляет 5,8 млрд тенге. Из резерва правительства выделено 3,8 млрд тенге. Остаток средств в сумме 2 млрд тенге софинансирован из областного бюджета.

"В 2024 году за счет средств из резерва правительства был проведен ремонт магистральных сетей теплоснабжения протяженностью 9 км, ремонт котлагрегатов и строительство трубопровода осветленной воды на Экибастузской ТЭЦ", – напомнили в правительстве.

Кроме того, на теплопередающих предприятиях области выполнены работы по реконструкции теплосетей протяженностью 2,4 км, в том числе в рамках перехода к программе "Тариф в обмен на инвестиции" – 2,1 км теплосетей на сумму 1,7 млрд тенге.

В результате проведенных работ износ сетей на начало текущего года снизился до 79,7%.

Для дальнейшего снижения износа и обеспечения населения областного центра и моногорода Экибастуза бесперебойным теплоснабжением на предстоящий отопительный сезон необходимо своевременно завершить текущую реконструкцию тепломагистралей.

В перспективе в рамках реализации Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов", утвержденного в декабре 2024 года, в Павлодарской области планируется строительство новой тепловой магистрали ТМ-20А с увеличением пропускной способности на участке ТЭЦ-1 – НО-52 в городе Павлодаре на сумму 9,8 млрд тенге. На основе проекта планируется обеспечить теплоснабжением 30% территории города, на которую не были предусмотрены средства из республиканского бюджета.

В конце июня 2925 года сообщалось о выделении 2,8 млрд тенге на модернизацию тепловых сетей Жезказгана.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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