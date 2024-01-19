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Ботанический сад Алматы обратился за помощью

Ботанический сад Алматы обратился за помощью Фото: pxhere
Главный ботанический сад Алматы выступил с обращением. Сотрудники просят принять участие неравнодушных в помощи саду, чтобы спасти птиц от голода, сообщает Zakon.kz.

Обращение администрации опубликовано 19 января 2024 года на странице в Instagram.

Специалисты напомнили об огромной пользе, которую приносят птицы. Чем больше птиц в саду, тем меньше насекомых-вредителей на растениях. Это самый экологичный способ борьбы с вредными насекомыми.

"Два года подряд мы объявляли сбор синичников для увеличения численности синиц в ботсаду. С вашей помощью мы обеспечили пернатых санитаров сада достаточным количеством домиков. В этом году мы объявляем сбор кормушек для синичек и других мелких птичек. Зима и начало весны – непростое время для мелких птиц, ведь они не приспособлены добывать корм в любых условиях как голуби, вороны или сороки".Пресс-служба Главного ботанического сада Алматы

Отмечено, что из-за морозов и нехватки корма до весны доживают от 1 до 3 мелких птиц из 10.

"Вот почему так важно размещать кормушки, которые помогут пернатым перенести зиму с минимальными потерями! Все желающие могут принести кормушку с 20 января по 11 февраля и обменять на два входных билета в Главный Ботанический сад. Внимание. Кормушки для мелких птиц имеют специальную конструкцию, чтобы большие птицы и белки не могли к ней подобраться. Нам подойдут только прочные деревянные или металлические конструкции. Кормушки из бутылок, банок и тетрапакетов не принимаем из-за недолговечности и засорения ими территории сада".Пресс-служба Главного ботанического сада Алматы

Также, как говорят сотрудники, важно не только изготовить правильные кормушки, но и правильно подкармливать птиц.

Птицам можно насыпать нежареные и несоленые семечки подсолнуха, пшеницу, рожь, просо, овес, орехи, сушеные ягоды и фрукты, выкладывать кусочки несоленого сала. Нельзя подкармливать птиц хлебом, чипсами, крекерами, соленым, копченым или сладким – это губительно для птиц.

"Прием кормушек осуществляется ежедневно с 10:00 до 18:00, на Северном входном павильоне по адресу ул. Тимирязева, 36д, к.2. Обратите внимание, что кормушка должна подходить для кормления мелких птиц. Кормушки, не соответствующие требованиям, приниматься не будут".Пресс-служба Главного ботанического сада Алматы

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Напомним, что вход в сад с 1 января 2024 года стал дороже. Подробности можно узнать по ссылке.

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