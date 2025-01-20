Хорошей новостью поделился Ботанический сад Алматы

Посетителям Главного ботанического сада (ГБС) Алматы и всем неравнодушным сегодня сообщили хорошую новость, передает корреспондент Zakon.kz.

Ранее, 15 января 2025 года, администрация ГБС южной столицы опубликовала призыв о помощи, касающийся недостатка корма для птиц в зимнее время года. Специалисты подчеркнули, что снежной зиме не очень рады птицы, так как им стало сложнее добывать пищу. В связи с этим администрация попросила всех неравнодушных помочь со сбором корма для птиц.

"Дорогие друзья! С радостью сообщаем, что акция по сбору корма для синиц завершена. Благодаря вашему неравнодушию и активному участию, нам удалось собрать более 200 кг корма всего за три дня! Спасибо всем, кто принял участие в этой акции. Корм приносили пенсионеры, школьники, целые семьи и даже присылали корм из других городов", – заявила администрация Главного ботанического сада Алматы 20 января.

Они также отметили, что общие усилия помогут пернатым друзьям пережить холодные зимние дни.

"Птицы есть не только в ботсаду, но и по всему городу, и им всем нужна забота. Мы будем рады, если вы будете подкармливать городских птичек в своих дворах, парках и скверах. Давайте продолжать заботиться о природе вместе!" – призвала администрация ГБС Алматы.

8 октября 2024 года администрация Главного ботанического сада Алматы решила ответить на три часто задаваемых вопроса: почему вход и разрешение на проведение фото- и видеосъемки платные, почему запрещено кататься на велосипедах и почему нельзя устраивать пикники на газоне. Подробнее можете прочитать здесь.