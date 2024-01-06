Наглых белок поймал фотограф в ботсаду Алматы
Фото: phxere
Казахстанский фотограф Даулет Арстамбеков опубликовал ряд фотографий со смелыми белками в Главном ботаническом саду Алматы, сообщает Zakon.kz.
Яркая шерстка белок смотрится особенно красиво на фоне заснеженного леса.
"Представляю вашему вниманию фотографии самых наглых белок, которых я видел за все время. Решил я значит сходить 30 декабря после снегопада в Ботанический сад – развеяться и посмотреть на деревья в снегу, ну и по дороге встретил женщину с ребенком, которые подкармливали белочек. И я не упустил момента пофотографировать этих зверушек".Даулет Арстамбеков
По его словам, голодные белки – это нечто, поймать их – целая проблема.
"Плюс ко всему, из-за того, что они голодные, они могут залезть на тебя в поиске еды. Особенно, когда ты стоишь и фоткаешь пейзажи, и тут на тебе что-то лазает, ты подпрыгиваешь с криками. Но красивые, конечно, зверушки. Лучше их не трогать, потому что могут и укусить".Даулет Арстамбеков
- Если ловить белочку, то только такую.
- Супер красивые фотки!
- Посылаю овации тебе в коммент.
- Белки действительно стали любить запрыгивать прям на людей, – отметили пользователи Сети.
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