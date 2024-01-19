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Как будут решать проблему с нехваткой воды в Жамбылской области, рассказал министр

Как будут решать проблему с нехваткой воды в Жамбылской области Фото: pixabay
О том, как в Жамбылской области будут решать проблему с дефицитом воды, которая ярко проявилась в 2023 году, в интервью Zakon.kz рассказал глава Министерства водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

По словам министра, Жамбылская область в 2023 году недополучила изначально запланированный объем воды. В феврале-марте планировалось, что воды в регионе будет достаточно, поэтому аграрии высаживали сельскохозяйственные культуры с расчетом на отсутствие проблем с поливом. Прогноз не оправдался, поэтому для сохранения урожая пришлось принимать дополнительные меры.

"26 июня, когда прошла двусторонняя встреча, коллеги из Кыргызстана сказали, что будет маловодный год, и сократили объем воды, который должна была получить Жамбылская область. Однако аграрии уже посеялись, поэтому в августе приняли решение взять воду для Казахстана из Кировского водохранилища. Так и поступили. За счет этого сохранили большую часть культур".Нуржан Нуржигитов

Министр подчеркнул, что Кыргызстан предоставил Казахстану тот объем воды из рек Чу и Талас, который предусмотрен существующими еще с советских времен паритетами. Проблема в том, что в 2023 году этой воды не хватило. Чтобы ситуация не повторилась в 2024-м, в министерстве планируют заранее провести переговоры с кыргызстанскими коллегами и обсудить вопрос поставок воды.

"В декабре мы провели двусторонние встречи с нашими коллегами из Кыргызстана. В феврале встретимся еще раз с ними в Шымкенте и обговорим этот вопрос", – отметил министр.

Помимо этого, сейчас чиновники оценивают объем воды в водохранилищах Казахстана, который можно направить на орошение сельскохозяйственных земель. По итогам мониторинга аграриям могут дать рекомендации по выбору сельхозкультур.

"Точный прогноз скажем в феврале-марте: сколько будет воды, сколько надо сельскохозяйственных культур размещать. Возможно, будем говорить, что необходимо сокращать культуры, которые требуют много влаги. В Кызылординской и Туркестанской областях мы об этом уже говорим, потому что видим, что объемы воды в этом году по реке Сырдарье будут меньше."Нуржан Нуржигитов

Ранее Нуржан Нуржигитов рассказал, стоит ли в 2024 году жителям южных регионов ожидать проблем с нехваткой воды.

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