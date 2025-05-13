О рисках дефицита воды для фермеров рассказали в Министерстве водных ресурсов

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов 13 мая 2025 года на заседании правительства рассказал о рисках дефицита воды для фермеров, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что ситуация с водой в сельском хозяйстве Казахстана сейчас достаточно напряженная. Основное потребление воды – более 60% – приходится на южные регионы. Причем почти вся она (98%) используется в пяти южных областях: Алматинской, Жетысу, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской.

"Текущий вегетационный сезон начался на 20 дней раньше по сравнению со среднегодовыми сроками, что обусловлено аномально теплыми погодными условиями в весенний период. Особенностью данного сезона стало недостаточное увлажнение почвы в предвегетационный период, что является существенным фактором, влияющим на водохозяйственную обстановку в южных регионах", – сказал Нуржан Нуржигитов.

Аномально теплая весна и нехватка влаги для почвы привели к тому, что растения стали поглощать больше воды – на 50% больше обычного.

В Алматинской области и области Жетысу водохранилища почти полностью заполнены (99%), и проблем с водой не ожидается. В Жамбылской области водохранилища заполнены на 90%, что выше уровня прошлого года. Но на некоторых объектах (Терс-Ащыбулак, Буркитты) есть проблемы из-за нехватки осадков. В Туркестанской и Кызылординской областях запасы воды ниже – всего 75% от нормы, что создает риски дефицита.

"Характерным примером последствий водного дефицита является ситуация на водохранилище Буркитты в Жамбылской области, где уровень наполненности составляет 27% от проектной емкости. В связи с этим здесь рекомендуется ограничить площадь посевов, использующих водные ресурсы указанного источника", – пояснил министр.

Нуржан Нуржигитов рекомендовал фермерам внедрять водосберегающие технологии, чтобы уменьшить расход воды, и сократить посев влаголюбивых культур, таких как рис и хлопок.

Ранее сообщалось, что в мае в ряде регионах Казахстана ожидается засуха.