#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
513.74
569.17
6.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
513.74
569.17
6.33
Политика

О рисках дефицита воды для фермеров рассказали в Министерстве водных ресурсов

Капельное орошение , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 11:20 Фото: pixabay
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов 13 мая 2025 года на заседании правительства рассказал о рисках дефицита воды для фермеров, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что ситуация с водой в сельском хозяйстве Казахстана сейчас достаточно напряженная. Основное потребление воды – более 60% – приходится на южные регионы. Причем почти вся она (98%) используется в пяти южных областях: Алматинской, Жетысу, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской.

"Текущий вегетационный сезон начался на 20 дней раньше по сравнению со среднегодовыми сроками, что обусловлено аномально теплыми погодными условиями в весенний период. Особенностью данного сезона стало недостаточное увлажнение почвы в предвегетационный период, что является существенным фактором, влияющим на водохозяйственную обстановку в южных регионах", – сказал Нуржан Нуржигитов.

Аномально теплая весна и нехватка влаги для почвы привели к тому, что растения стали поглощать больше воды – на 50% больше обычного.

В Алматинской области и области Жетысу водохранилища почти полностью заполнены (99%), и проблем с водой не ожидается. В Жамбылской области водохранилища заполнены на 90%, что выше уровня прошлого года. Но на некоторых объектах (Терс-Ащыбулак, Буркитты) есть проблемы из-за нехватки осадков. В Туркестанской и Кызылординской областях запасы воды ниже – всего 75% от нормы, что создает риски дефицита.

"Характерным примером последствий водного дефицита является ситуация на водохранилище Буркитты в Жамбылской области, где уровень наполненности составляет 27% от проектной емкости. В связи с этим здесь рекомендуется ограничить площадь посевов, использующих водные ресурсы указанного источника", – пояснил министр.

Нуржан Нуржигитов рекомендовал фермерам внедрять водосберегающие технологии, чтобы уменьшить расход воды, и сократить посев влаголюбивых культур, таких как рис и хлопок.

Ранее сообщалось, что в мае в ряде регионах Казахстана ожидается засуха. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Бауыржан Муканов
Читайте также
Одной из школ Бишкека присвоено имя отца Касым-Жомарта Токаева
Политика
11:07, Сегодня
Одной из школ Бишкека присвоено имя отца Касым-Жомарта Токаева
2,1 млн га земель в Казахстане под угрозой: Олжас Бектенов дал ряд поручений
Политика
10:44, Сегодня
2,1 млн га земель в Казахстане под угрозой: Олжас Бектенов дал ряд поручений
Площадь посевных культур в Казахстане увеличат до 23,7 млн га в этом году
Политика
10:24, Сегодня
Площадь посевных культур в Казахстане увеличат до 23,7 млн га в этом году
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: